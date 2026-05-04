Netflix: la película adrenalínica con una trama de supervivencia, acción y emoción

A partir de ese momento, la historia se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir. La protagonista deberá enfrentarse no solo al peligro externo, sino también a sus propios límites físicos y emocionales.

La película logra destacarse por su capacidad de mezclar escenarios naturales imponentes con una tensión constante, generando una experiencia inmersiva que mantiene al espectador atrapado hasta el final.

Reparto de Ápex

El elenco de Ápex está encabezado por figuras de renombre internacional:

Charlize Theron

Taron Egerton

Eric Bana

Cada uno aporta intensidad a una historia que se sostiene tanto en la acción como en el desarrollo emocional de los personajes.

Tráiler de Ápex