Qué personaje de "Envidiosa" podría tener un spin off en Netflix

Además de descartar el proyecto paralelo, Carolina Aguirre fue muy clara al explicar por qué la cuarta temporada será la última parada de este viaje. Según la guionista, tanto para ella como para Netflix, el ciclo está cumplido y seguir adelante pondría en riesgo la calidad de la obra. "Con Netflix nos parece que ya está. Hay algo que tiene que ver con la edad de la protagonista, con una crisis que se da a cierta edad. Estirarla sería seguir buscando tópicos que no tienen que ver con el planteo inicial, se va a deformar", analizó con honestidad.