Qué personaje de "Envidiosa" podría tener un spin off en Netflix
La cuarta temporada de "Envidiosa" marcó el final de la historia de Vicky con Griselda Siciliani como protagonista, pero el universo podría expandirse.
El fenómeno de "Envidiosa", la serie que arrasó en Netflix bajo el protagonismo de Griselda Siciliani, llegó a su fin, pero el ruido que dejó en redes sociales está lejos de apagarse. Con la historia de Vicky ya cerrada, los seguidores de la ficción empezaron a fantasear con la posibilidad de que el universo de la serie se expanda. Todas las miradas apuntaron hacia un solo lugar: el consultorio de Fernanda, la psicóloga ácida y brillante interpretada por Lorena Vega.
La química entre la terapeuta y su paciente fue, para muchos, el corazón analítico y cómico del relato. Ante el vacío que deja la despedida, surgió con fuerza el deseo de un spin-off que hiciera foco en la vida personal de Fernanda. Sin embargo, para decepción de los fanáticos que esperaban ver más de Lorena Vega en pantalla, la mente detrás del éxito decidió ponerle un freno a las especulaciones.
La idea de estirar el chicle no fue solo un deseo de Twitter; llegó a ser una posibilidad real sobre la mesa de producción. La guionista Carolina Aguirre reveló que la propuesta para que la historia de la psicóloga continuara existió formalmente. "Hubo propuestas para que la historia de Lorena Vega siga, pero personalmente no lo veo", confesó de manera tajante en una charla con Ángel de Brito para el canal de streaming Bondi.
Para la autora, el personaje de la psicóloga cumplió su función dentro de la órbita de Vicky y no siente la necesidad de forzar un protagonismo individual. Esta decisión protege la mística del personaje, evitando que la esencia de esa mujer que ponía blanco sobre negro en la vida de la protagonista se pierda en una trama secundaria que no estaba planeada desde el origen.
Además de descartar el proyecto paralelo, Carolina Aguirre fue muy clara al explicar por qué la cuarta temporada será la última parada de este viaje. Según la guionista, tanto para ella como para Netflix, el ciclo está cumplido y seguir adelante pondría en riesgo la calidad de la obra. "Con Netflix nos parece que ya está. Hay algo que tiene que ver con la edad de la protagonista, con una crisis que se da a cierta edad. Estirarla sería seguir buscando tópicos que no tienen que ver con el planteo inicial, se va a deformar", analizó con honestidad.
La creadora de "Envidiosa" sostiene que cada proyecto nace con una estructura predestinada que no debe ser traicionada por el éxito comercial del momento. "Cuando vos pensás una idea, esa idea ya tiene en su ADN si va a ser un largometraje o si tiene formato de serie, y el tipo de conflicto que tiene", profundizó Aguirre. Así, aunque los fans se queden con ganas de más sesiones de terapia y más ironía por parte de Lorena Vega, la serie se despide con la frente en alto, respetando el conflicto que la vio nacer y sin deformar su identidad.
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