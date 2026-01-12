Netflix: la miniserie llena de secretos, crimen y tensión para mirar de un tirón

Netflix, el pasado jueves, incorporó a su catálogo Él y ella, una miniserie de tan solo seis episodios que narra una historia cargada de secretos, crimen y tensión, perfecta para mirar de un tirón. Esta producción es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney publicada en 2020, al mismo tiempo que presenta a Tessa Thompson y Jon Bernthal como actores principales.