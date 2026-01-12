Netflix: la miniserie llena de secretos, crimen y tensión para mirar de un tirón
Con la participación estelar de Tessa Thompson , este gran producción llegó a la plataforma el pasado jueves causando una revolución. Los detalles en la nota.
El 2026 se posiciona como el año donde las series cortas se impondrán dentro de las plataformas de streaming. Estas producciones vienen pidiendo pista desde hace tiempo, siendo muy elegidas por los espectadores que buscan historias cortas, intensas y altamente atrapante.
Netflix, el pasado jueves, incorporó a su catálogo Él y ella, una miniserie de tan solo seis episodios que narra una historia cargada de secretos, crimen y tensión, perfecta para mirar de un tirón. Esta producción es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney publicada en 2020, al mismo tiempo que presenta a Tessa Thompson y Jon Bernthal como actores principales.
De qué trata Él y ella
La serie gira en torno a un matrimonio quebrado por la desconfianza y el silencio. Ella es una periodista que dejó atrás su carrera y su vida social, hasta que un crimen ocurrido en el pueblo donde creció vuelve a encender su curiosidad y su instinto profesional.
Ese asesinato no solo la saca de su encierro, sino que la obliga a regresar a un lugar cargado de recuerdos y heridas abiertas. Él es el policía encargado del caso y, al mismo tiempo, su esposo distanciado.
La inesperada participación de ella en la investigación transforma el vínculo en un juego peligroso: cada avance acerca la verdad, pero también profundiza la desconfianza mutua. Mientras ambos siguen pistas desde miradas opuestas, nada es completamente cierto y cada uno oculta algo.
Reparto de Él y ella
- Tessa Thompson como Anna Andrews
- Jon Bernthal como Jack Harper
- Pablo Schreiber como Richard
- Crystal R. Fox como Alice
- Rebecca Rittenhouse como Lexi
- Sunita Mani como Priya
Tráiler de Él y ella
