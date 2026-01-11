Se afianza la vuelta de las lluvias y el calor extremo a Buenos Aires: cuándo serán las tormentas más fuertes
Se espera una semana con ascenso de las temperaturas en el AMBA, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional ratificó la fecha de las lluvias y tormentas.
Luego del clima inestable del viernes y el sábado, el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerró con buenas condiciones y temperaturas en ascenso, a la espera de lo que será una semana con calor pero que tendrá nuevamente lluvias y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El domingo tuvo buen tiempo, con cielo mayormente despejado, y ascenso térmico respecto a los días anteriores, con marcas que rondaron entre 12 grados de mínima y 33 de máxima.
La tendencia para la nueva semana en la Ciudad y alrededores será de temperaturas en ascenso, con un marcado regreso del calor, pero con el buen clima interrumpiéndose. El organismo afianzó sus pronósticos para el regreso de las precipitaciones.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
El lunes se anticipa todavía con buenas condiciones y como el día más caluroso de la semana, ya que tendrá cielo despejado en la madrugada, pasando a ligeramente nublado en la mañana y tarde, y a algo nublado en la noche; con una mínima de 21 grados y una máxima que trepará a los 34.
Para el martes se anticipa cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 32 grados.
El miércoles podría ser la última jornada antes del regreso de las precipitaciones al AMBA. El SMN prevé cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con 21 grados de mínima y 33 de máxima.
De esta manera, se afianza el pronóstico del organismo que marca que el jueves 15 tendrá precipitaciones. Ahora, se esperan chaparrones en la madrugada y mañana, con tormentas aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.
El buen tiempo regresaría para el cierre de la semana. El viernes en Buenos Aires tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pero pasando a ligeramente nublado desde la tarde; con un descenso térmico: mínima de 15 grados y máxima de 28.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario