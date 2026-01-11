Se afianza la vuelta de las lluvias y el calor extremo a Buenos Aires: cuándo serán las tormentas más fuertes

Para el martes se anticipa cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 21 y 32 grados.

El miércoles podría ser la última jornada antes del regreso de las precipitaciones al AMBA. El SMN prevé cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con 21 grados de mínima y 33 de máxima.

De esta manera, se afianza el pronóstico del organismo que marca que el jueves 15 tendrá precipitaciones. Ahora, se esperan chaparrones en la madrugada y mañana, con tormentas aisladas en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.

smn jueves (1) El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y tormentas para el jueves en el AMBA.

El buen tiempo regresaría para el cierre de la semana. El viernes en Buenos Aires tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas, pero pasando a ligeramente nublado desde la tarde; con un descenso térmico: mínima de 15 grados y máxima de 28.