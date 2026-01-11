Netflix: la producción de 5 capítulos con una historia atrapante

Las producciones europeas han ganado un lugar privilegiado dentro del catálogo de series y películas de Netflix, y en este caso, una ficción proveniente del norte de Europa logró destacarse por su crudeza narrativa y su fidelidad a un caso real que conmocionó a toda una sociedad. Desde su llegada a la plataforma en 2022, no dejó de sumar visualizaciones y recomendaciones.