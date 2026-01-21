Netflix: la película inspiradora que atrapa y deja a todos llorando
Se trata de una película dramática inspiradora, basada en hechos reales, que fue ampliamente elogiada por la crítica y que tiene uno de los finales más conmovedores de la plataforma.
Se trata de una producción que invita a reflexionar, emociona hasta las lágrimas y demuestra cómo la perseverancia, la inteligencia y la esperanza pueden cambiar el destino de una comunidad entera. Su historia, sencilla pero poderosa, la convirtió en una de las propuestas más valoradas dentro del género dramático.
Estrenada en 2019, esta película de Netflix tiene una duración de 1 hora y 53 minutos y se mantiene como una de las opciones más recomendadas para quienes buscan una historia profunda y motivadora.
De qué trata El niño que domó el viento
La película cuenta la historia de William Kamkwamba, un niño que vive en una pequeña aldea rural de Malaui, al sureste de África. En medio de una grave crisis, marcada por la sequía y la falta de recursos, el protagonista encuentra en un libro de ciencias la inspiración para intentar cambiar su realidad.
Con materiales reciclados, partes de una bicicleta y mucha creatividad, William decide construir un molino de viento con el objetivo de generar energía y llevar agua a su comunidad, en una apuesta que parece imposible pero que termina dando lugar a un final épico y profundamente emotivo.
La película está basada en la memoria autobiográfica de William Kamkwamba y se destaca por su mensaje de superación, su tono realista y una narración que logra conectar con el espectador desde el primer minuto.
Reparto de El niño que domó el viento
-
Maxwell Simba como William Kamkwamba
Chiwetel Ejiofor como Trywell Kamkwamba
Noma Dumezweni como Edith Sikelo
Joseph Marcell como el Jefe Wembe
Aïssa Maïga como Agnes Kamkwamba
Lily Banda como Annie Kamkwamba
Tráiler de El niño que domó el viento
