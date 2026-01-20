Netflix: la producción española de drama y romance que te va a atrapar

“Las leyes de la frontera”, estrenada en 2021, se convirtió en un fenómeno por su mezcla de drama y suspenso a lo largo de sus 120 minutos. Con la participación de Marcos Ruiz y Begoña Vargas, y bajo la dirección de Daniel Monzón, esta película presenta un elenco talentoso que potencia la historia narrativa de esta obra española.