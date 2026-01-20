Netflix: la producción española de drama y romance que te va a atrapar
Este film, estrenado en el 2021, se llevó varios reconocimientos importantes en los Premios Goya del 2022. Los detalles en la nota.
En Netflix, las producciones de drama y suspenso comenzaron a ganar terreno durante el último tiempo gracias a sus historias atrapantes. Ante este escenario, la plataforma de streaming, líder a nivel mundial, empezó a incluir diferentes películas y series a su amplio catálogo, buscando atrapar la atención de los espectadores de forma inmediata.
“Las leyes de la frontera”, estrenada en 2021, se convirtió en un fenómeno por su mezcla de drama y suspenso a lo largo de sus 120 minutos. Con la participación de Marcos Ruiz y Begoña Vargas, y bajo la dirección de Daniel Monzón, esta película presenta un elenco talentoso que potencia la historia narrativa de esta obra española.
Fue tal su éxito, que durante los Premios Goya 2022 la película recibió varios galardones destacados: se reconoció su Dirección Artística, el Vestuario, el Maquillaje y la Peluquería, además de valorar el trabajo de Chechu Salgado como Mejor Actor Revelación.
De qué trata "Las leyes de la frontera"
La trama gira en torno a Ignacio, un joven de 17 años de Gerona, cuya vida se ve alterada por un verano lleno de descubrimientos. Entre juegos, travesuras y los primeros romances, experimenta situaciones que marcarán un antes y un después en su vida.
En ese período, Ignacio forja una relación muy estrecha con Zarco y Tere, con quienes vive aventuras que lo desafían y lo ayudan a enfrentar los cambios propios de la adolescencia y asumir responsabilidades que lo acercan a la madurez.
Reparto de "Las leyes de la frontera"
- Marcos Ruiz como Ignacio Cañas
- Begoña Vargas como Tere
- Chechu Salgado como Zarco
- Carlos Oviedo como Guille
- Xavier Martín como Gordo
- Daniel Ibáñez como Piernas
- Jorge Aparicio como Chino
Tráiler de "Las leyes de la frontera"
