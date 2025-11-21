María Becerra presentó "Quimera" arriba de un colectivo: recorrió barrios porteños con un "show rodante"
La popular cantante realizó un show inédito, pasando por el Obelisco, el Planetario, la Facultad de Derecho y finalizando en el Parque de Innovación.
María Becerra volvió a demostrar su capacidad para generar eventos virales y cercanos al público. La cantante argentina organizó una audaz intervención urbana al montar un escenario improvisado sobre el techo de un colectivo que recorrió la icónica Avenida Corrientes, en el corazón de Buenos Aires, finalizando su trayecto en el Parque de la Innovación, en Núñez.
El "concierto rodante" no solo fue un espectáculo callejero, sino una original acción promocional de "Quimera", su tercer álbum de estudio, lanzado recientemente. Recorrió la Ciudad de Buenos Aires en un colectivo, pasando por el Obelisco, el Planetario, la Facultad de Derecho y finalizando en el Parque de Innovación.
Mientras miles de peatones y fans se detenían a tomar fotos y seguir el improvisado show, la artista transmitió parte del recorrido en vivo por Instagram, compartiendo el momento con miles de seguidores virtuales.
En entrevistas recientes, Becerra definió a "Quimera" como el trabajo más arriesgado y profundo de su carrera. Explicó que el proceso creativo de este álbum la llevó a explorar nuevas emociones y perspectivas, dejando atrás la temática del dolor que predominaba en sus escritos anteriores.
La jornada culminó en el Parque de la Innovación con un show íntimo y exclusivo para un grupo reducido de afortunados seguidores, poniendo un broche final a un día de música, sorpresa y un contacto único con el público porteño.
María Becerra estrenó “Quimera”, su tercer álbum de estudio y el proyecto más arriesgado, visceral y conceptual de toda su trayectoria. Se trata de su regreso al formato larga duración después de tres años, con un lanzamiento que despliega una propuesta artística pensada al milímetro y que abre una nueva etapa para la artista argentina.
La propia Becerra confesó que hace más de un año tenía un disco terminado. Había grabaciones listas, ideas cerradas, todo un recorrido posible. Sin embargo, la vida la obligó a modificar planes: atravesó meses intensos en lo emocional y lo personal, y lo que siempre había sido su lugar seguro —la música— empezó a devolverle algo inesperado: tristeza. “Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar”, contó sobre ese período creativo.
