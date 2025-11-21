María Becerra presentó "Quimera" arriba de un colectivo: recorrió barrios porteños con un "show rodante"

maria becerra

María Becerra lanzó "Quimera"

María Becerra estrenó “Quimera”, su tercer álbum de estudio y el proyecto más arriesgado, visceral y conceptual de toda su trayectoria. Se trata de su regreso al formato larga duración después de tres años, con un lanzamiento que despliega una propuesta artística pensada al milímetro y que abre una nueva etapa para la artista argentina.

La propia Becerra confesó que hace más de un año tenía un disco terminado. Había grabaciones listas, ideas cerradas, todo un recorrido posible. Sin embargo, la vida la obligó a modificar planes: atravesó meses intensos en lo emocional y lo personal, y lo que siempre había sido su lugar seguro —la música— empezó a devolverle algo inesperado: tristeza. “Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar”, contó sobre ese período creativo.