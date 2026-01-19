Netflix: la película protagonizada por Sandra Bullock que sigue siendo un éxito
Con una historia de drama y suspenso, esta producción arribó a la pantalla en 2018 con una duración que ronda los 120 minutos. Los detalles en la nota.
Durante las vacaciones, las plataformas de streaming se transforman en grandes aliadas para pasar el tiempo. Netflix, con un catálogo que combina un extenso abanico de películas y series, se consolidó como uno de los sitios más visitados gracias a sus producciones de calidad, capaces de combinar historias atrapantes con elencos de primerísimo nivel.
Dentro de esa oferta, aparece una película estrenada en 2018 que despertó el interés de cientos de usuarios con su narrativa que combina drama y tensión. "Bird Box: A ciegas" fue protagonizada por Sandra Bullock y transcurre en tiempos postapocalípticos, cuando un enemigo invisible intenta destruir el planeta Tierra.
Producto de este film, Bullock ganó en los MTV Movie & TV Awards por su actuación, mientras que la película fue premiada como mejor estreno en streaming en los Fangoria Chainsaw Awards. Estos galardones la colocaron como una de las producciones más interesantes de Netflix.
De qué trata "Bird Box: A ciegas"
La película se desarrolla en un mundo arrasado por una presencia misteriosa que llevó a la humanidad al borde de la extinción. En medio de ese escenario, Malorie Hayes intenta sobrevivir junto a dos chicos, atravesando lugares hostiles donde el peligro se hace presente en todo momento.
Para no morir, deben avanzar con los ojos cubiertos, ya que ver a esa amenaza puede ser fatal. El eje de la historia es ese viaje cargado de tensión, decisiones límite y el objetivo de llegar a un sitio seguro.
Reparto de "Bird Box: A ciegas"
- Sandra Bullock como Malorie Hayes
- Trevante Rhodes como Tom
- John Malkovich como Douglas
- Jacki Weaver como Chryl
- Rosa Salazar como Lucy
- Danielle Macdonald como Olympia
- Lil Rel Howery como Charlie
- Sarah Paulson como Jessica Hayes
Tráiler de "Bird Box: A ciegas"
