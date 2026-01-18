Julieta Ortega contó cómo atravesó Palito Ortega una dura enfermedad

La estabilidad de Martín Ortega y el presente familiar

Otro de los temas sensibles que abordó la actriz fue el estado de su hermano Martín Ortega, quien ha estado bajo tratamiento por adicciones y recientemente cumplió con una internación prolongada. Ante la pregunta de Mirtha, Julieta primero repasó el sólido vínculo que mantiene con sus cinco hermanos —Sebastián, Emanuel, Luis, Rosario y el propio Martín— y luego se centró en la evolución de este último.

Con un tono de serenidad y optimismo, la invitada confirmó que el proceso de sanación continúa de manera favorable. “Está muy bien. Sigue con el tratamiento, pero por suerte está muy bien”, manifestó de forma escueta pero firme. De esta manera, Julieta Ortega cerró un círculo de buenas noticias para su familia, confirmando que, de cara a este 2026, tanto el patriarca del clan como su hermano avanzan positivamente hacia una recuperación plena, rodeados del apoyo incondicional de su entorno.