Julieta Ortega contó cómo atravesó Palito Ortega una dura enfermedad
El famoso cantante atravesó una dura enfermedad en plena gira, por lo que afrontó cancelaciones y mucho dolor. Conocé qué pasó con él.
La mesa de Mirtha Legrand volvió a transformarse en el epicentro de las noticias del espectáculo este sábado, cuando Julieta Ortega brindó detalles sobre la intimidad de uno de los clanes más queridos de Argentina.
Durante la emisión de La noche de Mirtha, la actriz no solo se refirió al inminente estreno de la segunda temporada de En el Barro, sino que también despejó las dudas que rodeaban la salud de su padre, el icónico Palito Ortega, y la situación actual de su hermano Martín.
La preocupación por el estado del "Rey" se había instalado semanas atrás, cuando el artista debió cancelar varios compromisos laborales. Ante la consulta directa de la conductora, Julieta confirmó que su padre sufrió un cuadro de herpes zóster, conocido popularmente como "culebrilla", una afección que resultó ser más complicada de lo previsto. “Está muy bien, por suerte. Se repuso. Fue largo el tema del herpes zóster. Tardó mucho”, explicó la actriz, reconociendo que el proceso de recuperación demandó un gran esfuerzo físico y emocional para el cantante.
Un doloroso proceso que afectó su carrera
La enfermedad se presentó en un momento inoportuno, justo cuando Palito se encontraba en medio de una gira de conciertos. Julieta detalló que la dolencia tuvo un impacto geográfico específico en su anatomía: “La enfermedad le afectó la cara. Siempre es una mitad de la cara o del cuerpo. Y era en la mitad de la cara. Y era sobre todo muy doloroso. Dos meses lo tuvo”. Esta situación no solo le causó un malestar físico persistente, sino que también lo golpeó anímicamente al verse obligado a reprogramar sus fechas.
“Eso lo tenía muy triste. Ahora está otra vez con los shows. Retomó”, aseguró Julieta, trayendo tranquilidad a los fanáticos. En el marco de este relato, la actriz aprovechó la pantalla para dar un consejo de salud pública basado en la experiencia familiar: “¡Hay que vacunarse!”, exclamó, instando a la prevención de este virus. Cabe recordar que, previamente, el mánager del artista había aclarado que, si bien la condición no ponía en riesgo su vida, sí requería de cuidados extremos por la intensidad del dolor que genera.
La estabilidad de Martín Ortega y el presente familiar
Otro de los temas sensibles que abordó la actriz fue el estado de su hermano Martín Ortega, quien ha estado bajo tratamiento por adicciones y recientemente cumplió con una internación prolongada. Ante la pregunta de Mirtha, Julieta primero repasó el sólido vínculo que mantiene con sus cinco hermanos —Sebastián, Emanuel, Luis, Rosario y el propio Martín— y luego se centró en la evolución de este último.
Con un tono de serenidad y optimismo, la invitada confirmó que el proceso de sanación continúa de manera favorable. “Está muy bien. Sigue con el tratamiento, pero por suerte está muy bien”, manifestó de forma escueta pero firme. De esta manera, Julieta Ortega cerró un círculo de buenas noticias para su familia, confirmando que, de cara a este 2026, tanto el patriarca del clan como su hermano avanzan positivamente hacia una recuperación plena, rodeados del apoyo incondicional de su entorno.
