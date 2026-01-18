Netflix: la serie de época con una atrapante trama que sigue sumando amantes
Se trata de una serie de época que logró un impacto global, acumuló críticas positivas desde su estreno y todavía hoy sigue sumando fanáticos alrededor del mundo.
Dentro del género histórico, esta propuesta se convirtió en un verdadero fenómeno gracias a una combinación efectiva de acción, drama, traiciones, batallas y personajes complejos. Aunque no nació dentro de la plataforma de streaming, fue Netflix la que permitió que esta historia alcanzara una popularidad masiva a nivel internacional.
Estrenada en la década pasada, la serie mantuvo en vilo a millones de espectadores durante años, consolidándose como una de las ficciones más sólidas del género. Su éxito fue tan grande que incluso dio lugar a una producción derivada, destinada a ampliar el universo narrativo y mantener viva la historia.
Con varias temporadas disponibles y un relato basado en hechos reales, esta serie es considerada por muchos como una de las mejores apuestas de época que se pueden ver hoy en Netflix.
De qué trata "Vikings"
Esta serie de Netflix narra la historia de Ragnar Lothbrok, uno de los personajes más legendarios de la cultura nórdica. Guerrero, explorador y líder, Ragnar es presentado como un pionero que desafía las tradiciones de su pueblo y se anima a explorar nuevas tierras más allá de los límites conocidos.
A lo largo de las primeras temporadas, la historia muestra cómo el protagonista impulsa a los vikingos a navegar hacia Gran Bretaña, estableciendo alianzas, enfrentamientos y conquistas que marcarán el destino de su civilización. La serie también profundiza en los dilemas internos de Ragnar, quien comienza a cuestionar la guerra como único camino de expansión.
Además de centrarse en su figura, el relato desarrolla la vida de su esposa, sus hijos y otros personajes clave, mostrando luchas de poder, traiciones, ambiciones y conflictos familiares, todo dentro de un contexto histórico inspirado en hechos reales.
Reparto de "Vikings"
Travis Fimmel como Ragnar Lothbrok
Katheryn Winnick como Lagertha
Clive Standen como Rollo
Gustaf Skarsgård como Floki
Alexander Ludwig como Bjorn Ironside
Jessalyn Gilsig como Siggy
Trailer de "Vikings"
