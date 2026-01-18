Ni Pack Fútbol ni pelota libre: quién transmite en vivo Boca vs. Olimpia
La novedad del partido amistoso es que no es transmitido ni por ESPN Premium ni por TNT Sports. Cómo ver Boca vs. Olimpia por un amistoso internacional.
Luego del magro empate ante Millonarios en la Bombonera, y como parte de la preparación para una temporada que lo tiene protagonista de la Copa Libertadores, Boca enfrenta a Olimpia este domingo en un partido amistoso en el marco de la pretemporada.
El juego se disputa desde las 21 horas de la Argentina en el Único de San Nicolás. La novedad es que no es transmitido ni por ESPN Premium ni por TNT Sports, sino que se ve en vivo por la plataforma de streaming Disney+.
El conjunto de Claudio Úbeda, que por ahora sigue sin sumar refuerzos, viene de igualar 0-0 ante Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. El emotivo encuentro lo tuvo al dueño de casa como dominador, pero sin buen jugo y sin poder concretar.
En cuanto al equipo, con varias bajas por lesión, el "Sifón" apostará por mayoría de titulares pese a que es cada vez más cercano el debut por el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra. Se prevé cuatro cambios respecto al empate ante el equipo colombiano: Nicolás Figal jugará por Lautaro Di Lollo, Malcom Braida por Lautaro Blanco, Tomás Belmonte por Milton Delgado y Alan Velasco por Brian Aguirre.
Edinson Cavani (lumbalgia), Carlos Palacios (sinovitis), Milton Giménez (pubalgia) y Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles) son los cuatro futbolistas que no sumaron minutos en los amistosos de pretemporada.
Formaciones de Boca vs. Olimpia por un amistoso internacional
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Olimpia: Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira, Rodney Redes. DT: Pablo Sánchez.
Cómo ver en vivo Boca vs. Olimpia
Tal como pasó con el partido contra Millonarios, la televisación estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+.
