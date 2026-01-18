Netflix: la serie polaca con una historia de suspenso imperdible
Una propuesta europea logró destacarse rápidamente entre los suscriptores por su historia intensa, oscura y cargada de suspenso, ideal para quienes buscan maratonear en pocos días.
Con apenas cinco capítulos, esta serie se transformó en una de las más elegidas del género criminal dentro de la plataforma. Su corta duración, sumada a un relato sólido y perturbador, fue clave para que miles de usuarios la conviertan en una de sus favoritas del año.
Otro de los puntos que explica su éxito es que está basada en una reconocida novela, lo que le aporta profundidad narrativa y un desarrollo psicológico que atrapa desde el primer episodio. Sin grandes expectativas iniciales, terminó sorprendiendo y consolidándose como una de las joyas europeas más recomendadas del catálogo de Netflix.
De qué trata La colina de los perros
Según la sinopsis oficial de Netflix, La colina de los perros sigue la historia de un novelista exitoso y aclamado que, acosado por un trauma del pasado y un misterioso chantaje, se ve obligado a regresar a su ciudad natal para enfrentarse a cuentas pendientes que nunca logró cerrar.
A lo largo de sus cinco episodios, la serie construye un clima opresivo y psicológico, donde los secretos, la culpa y los recuerdos se mezclan en un relato que no da respiro y mantiene la tensión constante.
Reparto de La colina de los perros
Jasmina Polak
Mateusz Kociukiewicz
Robert Wickiewicz
Jan Dravnel
Andrzej Konopka
Mirosawa Lombardo
Tráiler de La colina de los perros
