Netflix: la comedia romántica estrenada en los 2000 que ganó premios y sigue siendo un éxito

De qué trata Legalmente rubia

La sinopsis oficial de Legalmente rubia presenta la historia de Elle Woods, una joven carismática de Los Ángeles que, tras ser abandonada por su novio, decide seguirlo e ingresar a la Facultad de Derecho de Harvard con la intención de recuperarlo, dando inicio a una comedia tan inesperada como inspiradora.

Interpretada por Reese Witherspoon, Elle Woods es mucho más que una rubia popular: es una estudiante aplicada, presidenta de su hermandad universitaria y una figura destacada dentro del campus. Su vida parece perfecta y su relación con Warner Huntington III (Matthew Davis) avanza sin sobresaltos, hasta que una decisión inesperada cambia todo.

El quiebre llega cuando Warner pone fin a la relación al considerar que Elle no encaja con la imagen seria que necesita para su futuro en la política. Lejos de quedarse atrás, ella decide tomar el desafío y se inscribe en Derecho en Harvard, enfrentándose a un entorno exigente que pondrá a prueba su inteligencia, determinación y capacidad para romper estereotipos.

Reparto de Legalmente rubia

Reese Witherspoon (Elle Woods)

Luke Wilson (Emmetten Richmond)

Selma Blair (Vivian Kensington)

Matthew Davis (Warner Huntington III)

Victor Garber (Profesor Callahan)

Jennifer Coolidge (Paulette)

Tráiler de Legalmente rubia