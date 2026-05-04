Netflix: la serie francesa de comedia y crimen que te atrapa desde el primer capítulo
Dirigida por François Uzan, esta producción llegó a la plataforma el pasado 24 de abril. Alexandre Kominek y Laurence Arné son los protagonistas. Descubrí de qué trata en la nota.
Las series que combinan drama y comedia vienen ganando terreno en plataformas de streaming como Netflix, con el objetivo de atrapar la atención de los espectadores con producciones que mezclen tensión con humor. En ese contexto aparece El profe, una producción francesa dirigida por François Uzan que apuesta por una historia cargada de intensidad y giros inesperados.
Esta producción europea, además, tiene ocho episodios, lo que la convierte en una propuesta ágil e interesante para ver de un tirón. Por otro lado, su gran éxito no solo es producto de la atrapante historia, sino también del elenco cargado de nivel y experiencia que presenta. Alexandre Kominek, Laurence Arné y Leslie Medina son los protagonistas de esta serie que arribó a Netflix el pasado 24 de abril.
De qué trata El profe
La serie gira en torno a Eddy, un estafador con una mente brillante que encuentra una salida inesperada para no terminar en prisión: aceptar una misión encubierta.
Para cumplirla, debe hacerse pasar por profesor en una escuela, un rol completamente ajeno a su vida. Mientras intenta adaptarse a ese entorno y sostener su identidad falsa, también tiene que investigar a una figura peligrosa vinculada a un caso mayor.
A medida que avanza la historia a lo largo de sus ocho capítulos, la presión de Eddy por mantener su doble vida crece y las situaciones se vuelven cada vez más impredecibles, poniendo no solo en riesgo su vida, sino también la misión que lleva adelante.
Reparto de El profe
- Alexandre Kominek
- Laurence Arné
- Leslie Medina
- Joséphine de Meaux
- Bérangère McNeese
- Yannik Landrein
- Jean-Claude Muaka
- Sabrina Ouazani
- Fred Testot
- Gustave Kervern
Tráiler de El profe
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