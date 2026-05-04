Netflix: la serie francesa de comedia y crimen que te atrapa desde el primer capítulo

Esta producción europea, además, tiene ocho episodios, lo que la convierte en una propuesta ágil e interesante para ver de un tirón. Por otro lado, su gran éxito no solo es producto de la atrapante historia, sino también del elenco cargado de nivel y experiencia que presenta. Alexandre Kominek, Laurence Arné y Leslie Medina son los protagonistas de esta serie que arribó a Netflix el pasado 24 de abril.