Fuertes declaraciones de Fabián Mazzei sobre Araceli González y Adrián Suar: qué dijo

“Ya no me quiero callar más, no soy un pibe y no me pienso callar y no hay nadie que me calle. No fue grato lo que pasó porque te vuelven con lo mismo otra vez y los filósofos que saben todo y sacan conjeturas”, agregó.

“Primero en principal no fue un llanto destrozado el de Araceli en lo de Mirtha Legrand porque yo sé cuál es el llanto destrozado y lo que pasó en lo de Mirtha fue un desahogo que es otro nivel y fue un desahogo por lo que estuvo contando y lo sacó, cuál es el problema, me parece tan ridículo que se la juzgue. Tiene todo el derecho del mundo a decir lo que piensa y si no te puede decir algo no te lo va a contar pero mentirosa no es porque detesta la mentira y por eso le agarra la rabieta o la impotencia que le agarra”, dijo al respecto el actor sobre el llanto de su pareja.

Y manifestó: “La dueña de la verdad absoluta porque hay hechos la tiene Araceli y si tiene ganas de hablar hablará y si no no hablará. Yo lo único que hice fue apoyarla y sé por lo que pasó y quizás me excedo un poco pero no puedo hablar con ella porque me metí hace mucho y me comí unos cuantos sopapos. Me lo explicó veinti ocho millones de veces y lo entendí y no quiere que me exponga. Me dice ´no te expongas´ porque me cuida. Si alguien dice algo y yo no pienso igual lo voy a decir".

“Es una mujer que crió a sus hijos, con mucha carga y pasó por muchas cosas que en algún momento tendrán su final. Se desahogó y fue algo que se le escapó, no lo pudo contener. Lo que vi ya fue suficiente”, sostuvo Mazzei.

Consultado sobre el cierre de Polka, el artista expresó: “El cierre de Polka me dio lástima porque fue una puerta que se cerró pero se abrió otra productora y yo no sabía eso y me enteré. El trabajo sigue y es la productora nueva de Adrián aunque no sé si es de él solo o el primo o el hermano. Es trabajo para los productores y técnicos”.

Y concluyó: “Si llega ese momento de un café con Adrían se dará y si no no se dará, no hace falta nada. Está todo bien y ya está y yo creo que la gente está más preocupada que nosotros dos. Qué vueltero que sos. Ya te contesté y ya está, si se da se da”.