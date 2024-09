Netflix: la producción de terror y misterio que no vas a poder dejar de ver

De qué trata "El diablo en Ohio"

El éxito de esta serie no ha pasado desapercibido. La historia gira en torno a un caso muy particular, donde una psiquiatra se enfrenta a un paciente enigmático que no ha pronunciado una sola palabra desde que asesinó a sus padres. Este misterioso evento lleva a la protagonista a una peligrosa y retorcida investigación que pondrá a prueba tanto su cordura como la verdad detrás de estos crímenes.

La trama mantiene a los espectadores en vilo, ofreciendo un relato lleno de giros inesperados. El uso del suspenso y los elementos de terror psicológico son las principales armas con las que esta producción ha conquistado a los fanáticos del género. La intensidad de cada capítulo, que no supera los 45 minutos, hace que sea casi imposible dejar de ver.

Reparto de "El diablo en Ohio"

El elenco está liderado por Emily Deschanel, quien interpreta a la Dra. Suzanne Mathis, la psiquiatra encargada de descubrir la verdad detrás del caso. La acompañan Sam Jaeger como Peter, su esposo, y Gerardo Celasco en el papel del Detective López, quien ayudará en la investigación.

Emily Deschanel como la Dra. Suzanne Mathis

como la Dra. Suzanne Mathis Sam Jaeger como Peter

como Peter Gerardo Celasco como Detective López

como Detective López Madeleine Arthur como Mae

como Mae Xaria Dotson como Jules Mathis

como Jules Mathis Naomi Tan como Dani

como Dani Djouliet Amara como Tatiana

como Tatiana Jason Sakaki como Isaac

Cada uno de los personajes aporta su cuota de misterio y emoción a esta atrapante serie que no deja de sumar seguidores alrededor del mundo.

Tráiler de "El diablo en Ohio"

Embed - EL DIABLO EN OHIO Trailer SUBTITULADO / Devil In Ohio Trailer SUBTITULADO [HD] Emily Deschanel