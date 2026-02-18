Netflix: la serie de drama y romance que la está rompiendo
Está inspirada en la novela Orhan Pamuk y su historia se sitúa en la década del 70. Tiene nueve episodios y es una de las más aclamadas en la plataforma. De qué trata.
Las series cortas vienen pidiendo pista desde hace algunos largos meses en Netflix, HBO o Disney +, aunque parece que este 2026 será el año donde se terminen de consolidar en las principales plataformas de streaming. Una de las producciones más aclamadas por el público es El museo de la inocencia, que dice presente en Netflix desde el pasado 13 de febrero.
Esta tira de origen turco, dirigida por Zeynep Gunay y protagonizada por Selahattin Pasali y Eylül Lize Kandemir, narra una historia intensa sobre amor, deseo y obsesión. Con solo nueve episodios, es ideal para una maratón de fin de semana.
Inspirada en la novela de Orhan Pamuk, la trama se sitúa en la Estambul de los años 70 y sigue a un empresario acomodado cuya vida cambia por completo tras enamorarse de una joven que irrumpe en su mundo.
De qué trata El museo de la inocencia
Esta producción narra la vida de un empresario adinerado de Estambul que, pese a estar comprometido con una mujer de su mismo círculo social, queda profundamente impactado por una joven más humilde.
Lo que comienza como un romance clandestino se convierte, poco a poco, en una relación marcada por la intensidad y la obsesión, en una adaptación televisiva de la novela de Orhan Pamuk. Los episodios tienen una duración que ronda entre 45 y 60 minutos.
Reparto de El museo de la inocencia
- Selahattin Pasali (Kemal)
- Eylül Lize Kandemir (Füsun)
- Oya Unustasi
- Tilbe Saran
- Bülent Emin Yarar
- Gülçin Kültür Sahin
- Ercan Kesal
- Zeynep Dinsel
- Tolga Iskit
- Onur Ünsal
