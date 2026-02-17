MinutoUno

"Unfamiliar": el atrapante thriller alemán de espías recién estrenado en Netflix que es tendencia

Dos ex agentes secretos deben huir cuando una vieja misión fallida los alcanza. Acción, drama y tensión en esta nueva serie ideal para maratonear el finde.

La serie alemana de pocos capítulos que tiene suspenso y espionaje

Estrenada el 6 de febrero de 2026, esta producción se posiciona como una de las propuestas más sólidas del año dentro de la plataforma. Creada y dirigida por Paul Coates, la ficción logra atrapar desde el primer episodio con un relato cargado de tensión, secretos y persecuciones.

Con una narrativa ágil y capítulos ideales para maratonear en un fin de semana, Unfamiliar se destaca entre todas las series y películas que Netflix sumó en lo que va del 2026.

De qué trata "Unfamiliar"

La historia sigue a Simon y Meret Schäfer, dos ex espías que intentan llevar una vida tranquila en Berlín después de abandonar el mundo del espionaje.

Simon, interpretado por Felix Kramer, y Meret, interpretada por Susanne Wolff, administran un centro destinado a proteger a personas que necesitan desaparecer. Sin embargo, el pasado vuelve a perseguirlos cuando resurge una misión fallida en Bielorrusia.

A partir de ese momento, deberán enfrentarse a asesinos y agentes rusos que los obligan a huir y tomar decisiones extremas. Pero el mayor desafío no será escapar de sus enemigos, sino afrontar los secretos que amenazan su matrimonio.

La serie combina acción, tensión política y drama emocional, construyendo un thriller que mantiene al espectador en vilo hasta el último episodio.

Reparto de "Unfamiliar"

El elenco de esta producción alemana aporta solidez y profundidad a la historia:

  • Susanne Wolff como Meret Schäfer

  • Felix Kramer como Simon Schäfer

  • Maja Bons como Nina

  • Andreas Pietschmann como Jonas Auken

  • Henry Hübchen como Gregor Klein

  • Natalia Belitski como Katya

  • Samuel Finzi como Josef Koleev

  • Genija Rykova como Vera Koleeva

Cada personaje suma matices a una trama donde la confianza es frágil y el peligro constante.

Tráiler de "Unfamiliar"

