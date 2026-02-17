"Unfamiliar": el atrapante thriller alemán de espías recién estrenado en Netflix que es tendencia

La serie combina acción, tensión política y drama emocional, construyendo un thriller que mantiene al espectador en vilo hasta el último episodio.

Reparto de "Unfamiliar"

El elenco de esta producción alemana aporta solidez y profundidad a la historia:

Susanne Wolff como Meret Schäfer

Felix Kramer como Simon Schäfer

Maja Bons como Nina

Andreas Pietschmann como Jonas Auken

Henry Hübchen como Gregor Klein

Natalia Belitski como Katya

Samuel Finzi como Josef Koleev

Genija Rykova como Vera Koleeva

Cada personaje suma matices a una trama donde la confianza es frágil y el peligro constante.

Tráiler de "Unfamiliar"