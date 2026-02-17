"Unfamiliar": el atrapante thriller alemán de espías recién estrenado en Netflix que es tendencia
Dos ex agentes secretos deben huir cuando una vieja misión fallida los alcanza. Acción, drama y tensión en esta nueva serie ideal para maratonear el finde.
Estrenada el 6 de febrero de 2026, esta producción se posiciona como una de las propuestas más sólidas del año dentro de la plataforma. Creada y dirigida por Paul Coates, la ficción logra atrapar desde el primer episodio con un relato cargado de tensión, secretos y persecuciones.
Con una narrativa ágil y capítulos ideales para maratonear en un fin de semana, Unfamiliar se destaca entre todas las series y películas que Netflix sumó en lo que va del 2026.
De qué trata "Unfamiliar"
La historia sigue a Simon y Meret Schäfer, dos ex espías que intentan llevar una vida tranquila en Berlín después de abandonar el mundo del espionaje.
Simon, interpretado por Felix Kramer, y Meret, interpretada por Susanne Wolff, administran un centro destinado a proteger a personas que necesitan desaparecer. Sin embargo, el pasado vuelve a perseguirlos cuando resurge una misión fallida en Bielorrusia.
A partir de ese momento, deberán enfrentarse a asesinos y agentes rusos que los obligan a huir y tomar decisiones extremas. Pero el mayor desafío no será escapar de sus enemigos, sino afrontar los secretos que amenazan su matrimonio.
La serie combina acción, tensión política y drama emocional, construyendo un thriller que mantiene al espectador en vilo hasta el último episodio.
Reparto de "Unfamiliar"
El elenco de esta producción alemana aporta solidez y profundidad a la historia:
-
Susanne Wolff como Meret Schäfer
Felix Kramer como Simon Schäfer
Maja Bons como Nina
Andreas Pietschmann como Jonas Auken
Henry Hübchen como Gregor Klein
Natalia Belitski como Katya
Samuel Finzi como Josef Koleev
Genija Rykova como Vera Koleeva
Cada personaje suma matices a una trama donde la confianza es frágil y el peligro constante.
Tráiler de "Unfamiliar"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario