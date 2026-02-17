Netflix: la película que narra un desastre natural y que atrapa por su suspenso

Con escenas cargadas de suspenso y efectos especiales de alto nivel, la película mantiene al espectador al borde del asiento. La tensión está presente de principio a fin, lo que la convierte en un plan ideal para quienes buscan una historia intensa y entretenida.

Reparto de Tornados

El elenco de Tornados está conformado por figuras destacadas de la industria:

Daisy Edgar-Jones como Kate Carter

Glen Powell como Tyler Owens

Anthony Ramos como Javier Rivera

Brandon Perea como Boone

Maura Tierney como Cathy Carter

Harry Hadden-Paton como Ben

Sasha Lane como Lily

Katy O’Brian como Dani

El reparto aporta solidez y dinamismo a una historia donde el desastre natural es tan protagonista como los propios personajes.

