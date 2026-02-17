Netflix: la película que narra un desastre natural y que atrapa por su suspenso
Entre las series y películas que más están dando que hablar aparece un estreno reciente que combina acción, drama y aventura en una historia cargada de tensión
La película, que llegó al catálogo el 8 de febrero de 2026, se posiciona rápidamente entre las más vistas. Con una duración de 2 horas, esta producción estadounidense retoma el universo de Twister, la recordada cinta de los años 90 que fue furor a nivel mundial.
Dirigida por Lee Isaac Chung, funciona como una especie de nuevo capítulo centrado en los cazadores de tormentas, pero con una mirada actualizada y efectos especiales impactantes.
Los protagonistas Daisy Edgar-Jones y Glen Powell se roban toda la atención con una dupla que sostiene el ritmo de la historia y aporta gran química en pantalla.
De qué trata Tornados
En esta nueva película de Netflix, un violento tornado azota con toda su furia al estado de Oklahoma, dejando a su paso destrucción y caos. En medio de ese escenario extremo, la científica Kate Carter (Daisy Edgar-Jones) y el cazatormentas Tyler Owens (Glen Powell) deberán unir fuerzas para sobrevivir.
Mientras intentan anticipar los movimientos del fenómeno climático, ambos se enfrentan no solo a la potencia impredecible de la naturaleza, sino también a decisiones límite que pondrán a prueba su experiencia y valentía.
Con escenas cargadas de suspenso y efectos especiales de alto nivel, la película mantiene al espectador al borde del asiento. La tensión está presente de principio a fin, lo que la convierte en un plan ideal para quienes buscan una historia intensa y entretenida.
Reparto de Tornados
El elenco de Tornados está conformado por figuras destacadas de la industria:
Daisy Edgar-Jones como Kate Carter
Glen Powell como Tyler Owens
Anthony Ramos como Javier Rivera
Brandon Perea como Boone
Maura Tierney como Cathy Carter
Harry Hadden-Paton como Ben
Sasha Lane como Lily
Katy O’Brian como Dani
El reparto aporta solidez y dinamismo a una historia donde el desastre natural es tan protagonista como los propios personajes.
