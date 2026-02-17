Netflix: la serie irlandesa con mucho humor negro que acaba de llegar a la plataforma
Una serie irlandesa que combina misterio y comedia negra en una propuesta ideal para maratonear.
Recién estrenada en la plataforma, esta ficción está generando muy buenos comentarios tanto de la crítica especializada como de los usuarios. Con 8 episodios que van de los 46 a los 57 minutos, es perfecta para quienes buscan una historia atrapante, con giros inesperados y mucho humor ácido.
La serie está dirigida por Lisa McGee, reconocida por su estilo irreverente y su capacidad para mezclar situaciones dramáticas con diálogos desopilantes. El tráiler oficial ya está disponible en Netflix y adelanta una serie cargada de ironía, situaciones incómodas y escenas que combinan tensión con carcajadas inesperadas.
Para quienes disfrutan de las historias con un tono diferente y personajes imperfectos pero entrañables, esta serie se perfila como una de las mejores opciones para maratonear este mes en Netflix.
De qué trata Cómo llegar al cielo desde Belfast
La trama gira en torno a tres amigas que intentan descubrir qué ocurrió realmente con una compañera de la escuela cuya muerte está rodeada de misterio.
A medida que avanzan en la investigación, comienzan a salir a la luz secretos del pasado que complican todo. Lo que en principio parece una búsqueda de respuestas se transforma en una cadena de situaciones incómodas, sospechas cruzadas y momentos tan tensos como absurdamente divertidos.
Con una narrativa ágil y personajes muy bien construidos, la serie logra un equilibrio perfecto entre el suspenso y el humor negro, convirtiéndose en una de las sorpresas más interesantes de Netflix en lo que va del año.
Reparto de Cómo llegar al cielo desde Belfast
El elenco está compuesto por figuras destacadas de la televisión británica e irlandesa:
-
Roisin Gallagher como Saoirse
Sinéad Keenan como Robyn
Caoilfhionn Dunne como Dara
Monica Jackson como Saoirse
Emmett J. Scanlan como Owen
Tom Basden como Seb
Ardal O'Hanlon como Seamus
Michelle Fairley como Margo
El reparto aporta frescura y mucha personalidad a una historia que se sostiene tanto por el misterio como por sus diálogos filosos.
Tráiler de Cómo llegar al cielo desde Belfast
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario