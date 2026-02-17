Netflix: la serie irlandesa con mucho humor negro que acaba de llegar a la plataforma

Con una narrativa ágil y personajes muy bien construidos, la serie logra un equilibrio perfecto entre el suspenso y el humor negro, convirtiéndose en una de las sorpresas más interesantes de Netflix en lo que va del año.

Reparto de Cómo llegar al cielo desde Belfast

El elenco está compuesto por figuras destacadas de la televisión británica e irlandesa:

Roisin Gallagher como Saoirse

Sinéad Keenan como Robyn

Caoilfhionn Dunne como Dara

Monica Jackson como Saoirse

Emmett J. Scanlan como Owen

Tom Basden como Seb

Ardal O'Hanlon como Seamus

Michelle Fairley como Margo

El reparto aporta frescura y mucha personalidad a una historia que se sostiene tanto por el misterio como por sus diálogos filosos.

Tráiler de Cómo llegar al cielo desde Belfast