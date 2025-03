Netflix: la serie intensa de cuatro capítulos que está basada en hechos reales

De qué trata "Poco ortodoxa"

La serie sigue la vida de Esther "Esty" Shapiro, una joven criada en una comunidad judía jasídica de Brooklyn. Obligada a casarse con un hombre que no eligió, su vida está llena de restricciones y normas estrictas. Desesperada por encontrar su verdadero camino, decide huir a Berlín, donde descubre un nuevo mundo lleno de posibilidades.

Sin embargo, la libertad no es fácil de alcanzar. Su esposo y un pariente son enviados a buscarla, lo que genera una tensión constante en su nuevo comienzo. A lo largo de los cuatro episodios, la serie explora temas como la identidad, la religión y la emancipación, logrando una historia impactante y llena de emoción.

Basada en la autobiografía "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots", de Deborah Feldman, esta producción logró captar la esencia del libro con una narración profunda y visualmente atrapante.

Reparto de "Poco ortodoxa"

El elenco de la serie está encabezado por Shira Haas, cuya interpretación de Esty recibió grandes elogios de la crítica. A continuación, el reparto principal:

Shira Haas como Esther "Esty" Shapiro

Jeff Wilbusch como Moishe Lefkovitch

Amit Rahav como Yanky Shapiro

Alex Reid como Leah Mandelbaum

Ronit Asheri como Malka Schwartz

Gera Sandler como Mordechai Schwartz

Dina Doron como la abuela de Esty

Aaron Altaras como Robert

La actuación de Shira Haas fue clave para el éxito de la serie, logrando transmitir la lucha interna de su personaje con una intensidad única.

Tráiler de "Poco ortodoxa"