Netflix: la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch basada en hechos reales

Netflix continúa reinando el mundo del streaming con su nuevo éxito con una serie de 6 capítulos que ha dejado a todos enganchados desde su llegada a la plataforma en 2024. La producción británica ha logrado, en poco tiempo, posicionarse como una de las más vistas de la plataforma. La combinación de hechos reales, un drama sombrío y la actuación estelar de Benedict Cumberbatch han cautivado a los usuarios, quienes no han podido resistirse a la intensidad de su relato.