Netflix: la serie de televisión española de drama y thriller que es una de las más vistas

Con más de 30 capítulos y un protagonista aclamado, esta producción se convirtió en uno de los dramas más potentes de los últimos años.

Con un ritmo intenso, personajes complejos y un relato que mezcla crimen, barrio, lealtad y violencia, la serie se consolidó como una de las preferidas del público hispanohablante. Su tono crudo, su mirada social y las actuaciones de alto nivel hicieron que miles de espectadores la señalaran como una de las mejores ficciones españolas disponibles en la plataforma.

Además, su protagonista —una figura emblemática de la televisión y el cine español— suma un magnetismo que impulsó el fenómeno. El resultado es un thriller dramático que no baja la intensidad en ningún momento y que demuestra por qué las producciones españolas siguen dominando el catálogo global.

De qué trata "Entrevías"

La serie Entrevías sigue la historia de Tirso Abantos (José Coronado), un veterano de guerra cansado de la injusticia que vive en un barrio tomado por el narcotráfico. Su vida da un giro cuando su nieta adolescente se convierte en víctima del crimen organizado que controla la zona.

Frente a la inacción de las autoridades y decidido a proteger a su familia, Tirso emprende su propia batalla contra quienes dominan las calles del barrio. El resultado es un relato cargado de tensión, violencia y decisiones límite que lo obliga a enfrentar su pasado y sus propios demonios.

Con 32 episodios distribuidos en 4 temporadas, la serie combina drama, thriller y acción en una historia cruda que conquistó al público desde su llegada al catálogo en 2022.

Reparto de "Entrevías"

  • José Coronado como Tirso Abantos

  • Luis Zahera como Ezequiel Fandiño

  • Nona Sobo como Irene Sánchez Abantos

  • Felipe Londoño como Nelson Gutiérrez

  • Laura Ramos como Gladys

  • María Molins como Jimena Abantos

  • Manolo Caro como Sanchís

  • Manuel Tallafé como Pepe

Tráiler de "Entrevías"

Embed - Entrevías | Netflix | Tráiler Oficial

