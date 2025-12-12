Netflix: la serie de televisión española de drama y thriller que es una de las más vistas

Con un ritmo intenso, personajes complejos y un relato que mezcla crimen, barrio, lealtad y violencia, la serie se consolidó como una de las preferidas del público hispanohablante. Su tono crudo, su mirada social y las actuaciones de alto nivel hicieron que miles de espectadores la señalaran como una de las mejores ficciones españolas disponibles en la plataforma.