Netflix: la película de comedia romántica protagonizada por Zac Efron que es un éxito
Netflix volvió a posicionar entre lo más visto una comedia romántica que combina romance prohibido, humor, escenas subidas de tono y un elenco de primer nivel.
Con casi dos horas de duración y un tono que se pasea entre lo sentimental y lo picante, la producción logró convertirse en uno de los planes favoritos para quienes buscan una película ligera, divertida y con momentos inesperados. Además, reúne a tres figuras internacionales que aportan carisma, ritmo y una frescura que la volvió irresistible para el público global.
A pesar de que la crítica especializada fue más dura, el público la adoptó rápidamente y la mantuvo en la lista de tendencias. Su retrato del amor en diferentes etapas de la vida, sumado al juego de poder, deseo e identidad, impulsó su popularidad y la ubicó entre las comedias románticas más vistas de la plataforma.
De qué trata "Un asunto familiar"
Un asunto familiar es una comedia romántica que sigue la historia del arrogante y famoso actor Chris Cole (Zac Efron), quien inesperadamente inicia una relación íntima con Brooke Harwood (Nicole Kidman), una escritora viuda, inteligente y mucho mayor que él.
El problema aparece cuando Zara Ford (Joey King), la asistente del actor y a la vez hija de Brooke, descubre el romance. A partir de allí, la situación estalla: resentimientos, secretos, tensiones laborales y sentimientos confusos ponen a los tres protagonistas en un torbellino emocional difícil de manejar.
La película explora con humor y picardía las complicaciones del amor y el deseo, los vínculos familiares y la diferencia de edades, todo bajo el dinamismo típico del género. Con sus 1 hora y 53 minutos, se ofrece como un plan liviano, divertido y perfecto para desconectar.
Reparto de "Un asunto familiar"
-
Nicole Kidman como Brooke Harwood
Zac Efron como Chris Cole
Joey King como Zara Ford
Liza Koshy como Eugenia
Kathy Bates como Leila Ford
Wes Jetton como Emmanuel
Ian Gregg como Malcolm
Sarah Baskin como French Director
Zele Avradopoulos como Mila
Vince Pisani como Jesse
Sherry Cola como Stella
Olivia Macklin como Ashley
Tráiler de "Un asunto Familiar"
