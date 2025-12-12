La película turca de intriga y thriller que está en Netflix y logró llegar al Top 10
En Netflix se impone el drama erótico del momento, una película de 112 minutos donde un matrimonio huye tras un escándalo financiero.
Dentro de su enorme catálogo, Netflix suma un destacado drama erótico turco que viene captando la atención del público. La película Con la soga al cuello, dirigida por Onur Saylak y protagonizada por Kivanç Tatlitug y Funda Eryigit, dura 112 minutos y sigue a un matrimonio de Estambul que huye tras un escándalo financiero.
Buscando empezar de cero en un pueblo costero, pronto descubren que los vecinos no los quieren cerca y que sus enemigos siguen al acecho. Un thriller turco intenso, ideal para quienes disfrutan historias cargadas de tensión y misterio.
De qué trata "Con la soga al cuello"
La reseña de Con la soga al cuello muestra un relato tenso desde el minuto uno. La historia sigue a Yaln, un empresario de Estambul involucrado en un desfalco financiero que decide refugiarse en la costa junto a su esposa Beyza para evitar el escándalo.
Eligen Assos, un pueblo hermoso y tranquilo, pero la calma dura poco: lejos de pasar desapercibidos, la comunidad empieza a mirarlos con desconfianza y el rechazo crece día a día. Mientras intentan rehacer su vida, las deudas del pasado los alcanzan y el clima se vuelve cada vez más hostil.
El film trabaja muy bien la paranoia y la sensación de encierro, un sello que el cine turco viene potenciando en varios de sus thrillers recientes.
Reparto de "Con la soga al cuello"
- Kvanç Tatltu
- Funda Eryigit
- Gürgen Öz
- Hayat Van Eck
- Onur Gürçay
- Görkem Kenanoglu
- Melda Tuzluca
Trailer de "Con la soga al cuello"
