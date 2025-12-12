Netflix: la película musical dramática y biográfica que la rompe en la plataforma
Se trata de un drama biográfico profundamente emotivo, basado en una historia real y marcado por premios, nominaciones y elogios de la crítica internacional.
En los últimos meses, este largometraje volvió a escalar posiciones dentro del catálogo gracias a su narrativa intensa, su retrato del mundo artístico y la actuación de su protagonista, que fue reconocida en los premios más importantes del cine. Su mezcla de música, emociones y un mensaje sobre la presión del tiempo lo convierte en uno de esos títulos que se mantienen vigentes año tras año.
Además, es una de las producciones más valoradas por los amantes de los musicales y por quienes disfrutan de historias inspiradoras basadas en hechos reales. La película combina creatividad, caos, sensibilidad y la búsqueda del sueño artístico en un formato que logró conquistar al público global.
De qué trata "Tick, Tick... Boom"
La película "Tick, Tick... Boom" está inspirada en el musical autobiográfico de Jonathan Larson, el icónico creador de Rent. La historia sigue a Jon, un joven y talentoso compositor teatral que está por cumplir 30 años mientras intenta abrirse camino en el competitivo mundo artístico de Nueva York.
Mientras trabaja como camarero para sostener sus gastos, dedica todo su tiempo libre a escribir Superbia, el musical que espera se convierta en su gran salto profesional. En paralelo, atraviesa tensiones en su relación con su novia Susan, agobiada por el desorden y las prioridades de Jon, y observa cómo su mejor amigo Michael abandona sus sueños artísticos por un trabajo estable en publicidad.
A medida que se acerca su cumpleaños número 30, Jon enfrenta la sensación de que el tiempo se agota. Entre dudas, frustraciones, amor, amistad y ambición, la película plantea un viaje emotivo sobre lo que significa perseguir una pasión sin garantías.
Reparto de "Tick, Tick... Boom"
Andrew Garfield como Jonathan Larson
Vanessa Hudgens como Karessa Johnson
Alexandra Shipp como Susan Wilson
Robin de Jesús como Michael
Joshua Henry como Roger Bart
Jonathan Marc Sherman como Ira Weitzman
Michaela Jaé Rodriguez como Carolyn
Ben Levi Ross como Freddy
Judith Light como Rosa Stevens
Bradley Whitford como Stephen Sondheim
Laura Benanti como Judy
Tráiler de "Tick, Tick... Boom"
