Netflix: la serie turca de dos temporadas que combina drama, amistad y exploración espiritual

Con una historia profunda que conecta temas como la familia, la amistad y los vínculos emocionales, esta serie turca de dos temporadas es furor.

Las producciones turcas se convirtieron en uno de los mayores aciertos dentro de Netflix, y cada vez que una de ellas llega al catálogo, termina ganando miles de reproducciones. Entre esas propuestas se destaca hay una serie que pese al tiempo que lleva disponible, sigue posicionada como una de las historias dramáticas más recomendadas por los usuarios.

Con un relato emotivo que mezcla vínculos familiares, amistad, espiritualidad y la búsqueda de sanar heridas del pasado, logró instalarse como una de las ofertas más queridas entre las series turcas del gigante del streaming. Sus 16 capítulos repartidos en dos temporadas fueron suficientes para construir una historia cercana, sensible y con un mensaje que sigue resonando entre quienes la ven.

Disponible desde 2022, esta producción continúa apareciendo en las listas de lo más visto, gracias a su conexión emocional con la audiencia y a que ofrece una mirada distinta dentro del género dramático turco, alejándose de las tramas típicas para explorar temas más personales y profundos.

De qué trata "Mi otra yo"

La sinopsis oficial de Netflix describe la serie así: “Tres amigas que llegan a un pueblo costero, donde se conectan con su lado espiritual y, sin imaginarlo, enfrentan traumas familiares del pasado”.

A lo largo de 16 capítulos, la historia aborda la amistad como refugio, los vínculos ancestrales, las decisiones que marcan la vida adulta y la necesidad de reconciliarse con el origen de cada una. Su tono íntimo y reflexivo, junto con el desarrollo emocional de sus protagonistas, la convirtieron en una de las producciones turcas más valoradas dentro de la plataforma.

Reparto de "Mi otra yo"

La serie tiene un elenco muy destacado dentro de las producciones turcas recientes:

  • Tuba Büyüküstün

  • Seda Bakan

  • Boncuk Yilmaz

  • Murat Boz

  • Firat Tanis

  • Serkan Altunorak

  • Riza Kocaoglu

  • Füsun Demirel

  • Umut Kurt

Trailer de "Mi otra yo"

Embed - MI OTRA YO - TEMPORADA 2 | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Julio/24 - NETFLIX

