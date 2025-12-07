Netflix: la serie turca de dos temporadas que combina drama, amistad y exploración espiritual

A lo largo de 16 capítulos, la historia aborda la amistad como refugio, los vínculos ancestrales, las decisiones que marcan la vida adulta y la necesidad de reconciliarse con el origen de cada una. Su tono íntimo y reflexivo, junto con el desarrollo emocional de sus protagonistas, la convirtieron en una de las producciones turcas más valoradas dentro de la plataforma.