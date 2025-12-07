Netflix, dueño de Warner: el monopolio que pone en riesgo la diversidad del cine y las plataformas

No obstante, la magnitud de la compra conlleva problemáticas severas que exceden la promesa de un catálogo enriquecido.

Si bien Netflix ha manifestado su intención de mantener las operaciones de Warner e integrar todo el contenido de HBO Max (plataforma propiedad de WBD) a su servicio, la adquisición no está exenta de riesgo. Se estima que la aprobación podría tardar entre 12 y 18 meses, y el Gobierno de Donald Trump ha manifestado ya una fuerte oposición.

El ejecutivo ha afirmado que es "más probable que Warner Bros cobre su prima por ruptura de 5,8 millones de dólares" debido a la alta probabilidad de que este desarrollo no supere los procesos antimonopolios. A pesar de la incertidumbre legal, Hollywood se encuentra conmovido por las consecuencias que este movimiento generaría en la estructura laboral y creativa.

La actriz y activista política Jane Fonda advirtió en un artículo en The Ankler sobre la inminente amenaza. Fonda fue categórica al asegurar que esta consolidación empresarial pone en riesgo no solo los empleos y la creatividad, sino incluso la salud democrática del país.

En sus dichos, aseguró que cualquier fusión de esa magnitud representaba una “alarmante escalada en una crisis de consolidación que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público que sirve y, potencialmente, a la propia Primera Enmienda". La consolidación se traduce en un poder desmedido: “Y cuando solo un puñado de megacompañías controlan todo el proceso, obtienen el poder de atropellar a todos los gremios —SAG-AFTRA, WGA, PGA, DGA, IATSE, todos— lo que hace más dificil que los trabajadores negocien, se defiendan y se ganen la vida”.

Las consecuencias más importantes de la compra de Netflix a Warner Bros

A nivel empresarial, la consecuencia que más afecta al cine es la posible desaparición de la ventana de exhibición tradicional. En los últimos años, Netflix ha mantenido una política clara: estrenar sus películas por un lapso muy breve (generalmente dos semanas) en cines antes de subirlas a la plataforma. La adquisición de una de las mayores distribuidoras de cine y propietaria de franquicias taquilleras como Harry Potter y DC—dos pilares económicos de la gran pantalla—plantea una duda significativa: ¿el modelo de estrenos masivos en salas de cine está llegando a su fin? Si Netflix impone su política corta, el negocio del cine, tal y como lo conocemos, podría caer radicalmente.

Otro temor mayúsculo reside en el destino del contenido de HBO Max, reconocida por su nivel de producción, el riesgo creativo y la innovación en series como Game of Thrones y sus derivados, The Last of Us, y Succession.

HBO Max se caracterizaba por su disposición a invertir en proyectos de prestigio así como la serie de "Harry Potter", algo que a Netflix le ha faltado en ciertos estrenos recientes, con excepciones notables como Stranger Things o El Eternauta. El gran temor es que las estrictas políticas de Netflix, que históricamente han llevado a cancelaciones sin miramientos de proyectos con presupuestos o métricas de audiencia que no cumplen sus estándares, afecten el nivel de creación y el riesgo que definían a la competencia.

Netflix se enfrenta ahora a una encrucijada compleja: debe demostrar que puede sostener el ritmo de producción y la calidad de HBO Max, flexibilizar o eliminar su política de dos semanas en cartelera para evitar la muerte del cine, y navegar la controversia política y laboral. El desafío final, más allá de los números y las franquicias, es comprender que, para asegurar el consumo global, la prioridad debe ser siempre la satisfacción del espectador a través de una oferta de contenido diverso y de la más alta calidad.