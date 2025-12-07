Netflix: la aclamada miniserie dramática británica en hechos reales que sacudió Reino Unido

La miniserie repasa el caso real de los residuos tóxicos de Corby, uno de los episodios ambientales más impactantes del Reino Unido. A través de un tono sensible pero contundente, muestra el dolor, la resistencia y la determinación de familias que se negaron a guardar silencio.

Reparto de "Ciudad tóxica"

La producción reúne a grandes figuras del drama británico:

Jodie Whittaker como Susan McIntyre

Aimee Lou Wood como Tracey Taylor

Claudia Jessie como Maggie Mahon

Karla Crome como Pattie Walker

Robert Carlyle como Sam Hagen

Brendan Coyle como Roy Thomas

Rory Kinnear como Des Collins

Joe Dempsie como Derek Mahon

Trailer de "Ciudad tóxica"