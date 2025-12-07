Netflix: la aclamada miniserie dramática británica en hechos reales que sacudió Reino Unido
Con solo cuatro capítulos y un impacto emocional que todavía resuena, esta miniserie británica se convirtió en una de las mejores producciones del 2025.
Netflix continúa sumando ficciones que se vuelven rápidamente furor, y entre ellas destaca una miniserie que, desde su estreno, ganó miles de Me gusta y se posicionó entre las más vistas del 2025. Su fuerza dramática y su enfoque en hechos reales la transformaron en una de las producciones más comentadas del año.
Se trata de una miniserie creada por Jack Thorne y dirigida por Minkie Spiro. Estrenada el 27 de febrero, ofrece un relato íntimo, crudo y profundamente conmovedor sobre un drama ambiental que marcó a toda una comunidad en el Reino Unido. La crítica especializada la ubica entre las grandes ficciones del año y destaca su capacidad para volver “casi soportable lo insoportable”, según The Guardian.
Con solo cuatro episodios, la producción logró lo que muy pocas: instalarse en los rankings globales y convertirse en uno de los dramas británicos más recomendados por los suscriptores del gigante del streaming.
De qué trata "Ciudad tóxica"
La serie está basada en la historia real de un grupo de madres que decidió luchar por justicia luego de uno de los mayores escándalos de residuos tóxicos en la historia británica.
Ambientada en Corby, la trama retrata cómo, tras la exposición a desechos industriales, decenas de bebés nacieron con malformaciones en sus extremidades. Convencidas de que la contaminación fue la causa, las madres inician una batalla legal para exigir que los responsables enfrenten las consecuencias.
La miniserie repasa el caso real de los residuos tóxicos de Corby, uno de los episodios ambientales más impactantes del Reino Unido. A través de un tono sensible pero contundente, muestra el dolor, la resistencia y la determinación de familias que se negaron a guardar silencio.
Reparto de "Ciudad tóxica"
La producción reúne a grandes figuras del drama británico:
-
Jodie Whittaker como Susan McIntyre
-
Aimee Lou Wood como Tracey Taylor
-
Claudia Jessie como Maggie Mahon
-
Karla Crome como Pattie Walker
-
Robert Carlyle como Sam Hagen
-
Brendan Coyle como Roy Thomas
-
Rory Kinnear como Des Collins
-
Joe Dempsie como Derek Mahon
Trailer de "Ciudad tóxica"
