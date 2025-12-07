Netflix: la serie española de drama médico que estrenó su segunda temporada y es un éxito
Esta producción está cargada de emergencias médicas, vínculos cargados de tensión y un tono emocional que atraviesa toda la temporada.
Netflix volvió a encender el termómetro del streaming con una producción española que, con apenas seis capítulos, ya figura entre las más vistas y comentadas del momento. Llegó para instalarse rápidamente como una de las historias más intensas y subidas de tono de la plataforma, atrapando a los suscriptores desde el minuto uno.
Dentro del catálogo de series españolas —que suele liderar el ranking por sus relatos cortos, adictivos y cargados de tensión— esta nueva apuesta logró destacarse de inmediato gracias a su combinación explosiva: drama médico, romance intenso y situaciones límite que elevan el pulso tanto como el de sus personajes.
Desde su estreno, la serie se transformó en un verdadero furor y consolidó el éxito de las producciones españolas dentro de Netflix. Su impacto fue tan grande que incluso antes de llegar oficialmente a la plataforma, ya tenía confirmada una segunda temporada, impulsada por el entusiasmo y la expectativa del público.
De qué trata "Respira"
Según la sinopsis oficial de Netflix, “Respira” sigue a un apasionado equipo médico que trabaja en un abarrotado hospital público, donde cada día pone a prueba no solo su vocación, sino también sus emociones. En medio de emergencias, decisiones al límite y un ritmo frenético, las tensiones profesionales se mezclan con romances intensos que atraviesan todo el relato.
La serie combina drama, pasión y momentos cargados de adrenalina, logrando que cada capítulo tenga la dosis justa de impacto emocional y tensión narrativa. Con solo seis episodios, la historia se convirtió en una de las apuestas más recomendadas dentro del catálogo, especialmente entre quienes buscan relatos breves, fuertes y altamente atrapantes.
Reparto de "Respira"
-
Aitana Sánchez-Gijón
-
Najwa Nimri
-
Blanca Suárez
-
Manu Ríos
-
Borja Luna
-
Antonio Bassave
-
Xoán Fórneas
-
Abril Zamora
-
Ana Rayo
-
Marwa Bakhat
El elenco reúne a figuras destacadas del cine y la televisión española, una de las claves del éxito de la serie y de su llegada inmediata al público.
Trailer de "Respira"
