MinutoUno

Netflix: la serie española de drama médico que estrenó su segunda temporada y es un éxito

Espectáculos

Esta producción está cargada de emergencias médicas, vínculos cargados de tensión y un tono emocional que atraviesa toda la temporada.

La serie española de drama médico que se estrenó hace poco

La serie española de drama médico que se estrenó hace poco

Netflix volvió a encender el termómetro del streaming con una producción española que, con apenas seis capítulos, ya figura entre las más vistas y comentadas del momento. Llegó para instalarse rápidamente como una de las historias más intensas y subidas de tono de la plataforma, atrapando a los suscriptores desde el minuto uno.

Dentro del catálogo de series españolas —que suele liderar el ranking por sus relatos cortos, adictivos y cargados de tensión— esta nueva apuesta logró destacarse de inmediato gracias a su combinación explosiva: drama médico, romance intenso y situaciones límite que elevan el pulso tanto como el de sus personajes.

Desde su estreno, la serie se transformó en un verdadero furor y consolidó el éxito de las producciones españolas dentro de Netflix. Su impacto fue tan grande que incluso antes de llegar oficialmente a la plataforma, ya tenía confirmada una segunda temporada, impulsada por el entusiasmo y la expectativa del público.

De qué trata "Respira"

Según la sinopsis oficial de Netflix, “Respira” sigue a un apasionado equipo médico que trabaja en un abarrotado hospital público, donde cada día pone a prueba no solo su vocación, sino también sus emociones. En medio de emergencias, decisiones al límite y un ritmo frenético, las tensiones profesionales se mezclan con romances intensos que atraviesan todo el relato.

La serie combina drama, pasión y momentos cargados de adrenalina, logrando que cada capítulo tenga la dosis justa de impacto emocional y tensión narrativa. Con solo seis episodios, la historia se convirtió en una de las apuestas más recomendadas dentro del catálogo, especialmente entre quienes buscan relatos breves, fuertes y altamente atrapantes.

Reparto de "Respira"

  • Aitana Sánchez-Gijón

  • Najwa Nimri

  • Blanca Suárez

  • Manu Ríos

  • Borja Luna

  • Antonio Bassave

  • Xoán Fórneas

  • Abril Zamora

  • Ana Rayo

  • Marwa Bakhat

El elenco reúne a figuras destacadas del cine y la televisión española, una de las claves del éxito de la serie y de su llegada inmediata al público.

Trailer de "Respira"

Embed - Respira | Tráiler oficial | Netflix

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas