Netflix series: la producción que sigue sumando reproducciones gracias a su trama

De qué trata "El desorden que dejas"

La historia sigue a Raquel, una profesora de literatura que acepta un trabajo como suplente en un instituto del pueblo donde creció su marido. Al llegar, descubre que ocupa el lugar de una docente que murió en circunstancias misteriosas, y pronto se verá involucrada en una trama cargada de secretos y mentiras.