Netflix: la película de drama y romance que tiene una historia conmovedora

Con una puesta en escena envolvente, una banda sonora memorable y una fotografía llena de simbolismo, esta producción se impone como uno de los grandes títulos románticos del catálogo de Netflix en 2025.

Reparto de "Saiyaara"

El elenco de esta película reúne a jóvenes talentos de la industria cinematográfica india junto a figuras consagradas, logrando una química que traspasa la pantalla:

Ahaan Panday (Krish Kapoor)

Aneet Padda (Vaani Batra)

Geeta Agarwal (Sra. Batra)

Rajesh Kumar (Sr. Batra)

Varun Badola (Ashok Kapoor)

Anngaad Raj (Rudransh “Ruddy” Batra)

Shaad Randhawa (Príncipe)

Cada interpretación aporta profundidad y autenticidad, haciendo que la historia se sienta real y cercana, un sello característico del cine de Bollywood cuando se trata de hablar del amor.

Tráiler de "Saiyaara"