Aseguran que Susana Giménez está furiosa con Moria Casán por su serie: "Códigos"

El video que comenzó a circular muestra a Sofía Gala (“Crímenes de familia”) caracterizada como su madre en los años de juventud: pelo largo y oscuro, botas altas, pantalón brillante y campera de piel. En las imágenes también se distingue a una actriz rubia con rulos y tapado de piel, acompañada por un accesorio animal print que evoca la figura de Susana Giménez, su icónica compañera en los 80.

moria casan serie

La secuencia filtrada parece ambientada en la salida de un teatro, donde ambas divas saludan a los fanáticos y periodistas que las aguardaban entre flashes y aplausos. Además, el registro, tomado desde cierta distancia, deja entrever parte del trabajo del equipo técnico: camarógrafos, sonidistas y asistentes desplegándose alrededor del set.

“Filmación serie Moria Casán, interpretada por su hija Sofía Gala”, puede leerse en el video viral que rápidamente despertó comentarios en “X” (ex Twitter).

Entre las opiniones, hubo quienes elogiaron el parecido entre madre e hija —“Ya están grabando la serie de Moria Casán y no pueden ser tan iguales”—, y otros que destacaron la elección del elenco: “Y la que hace de Susana está muy bien también. Nada que ver a la de la serie de Sandro”. Sin embargo, no faltaron las críticas: “Moria parece Marixa (Balli)”, “Susana se parece a Moni (Argento)”, “Re berreta todo”, escribieron algunos internautas.

Con el rodaje en marcha, las expectativas crecen. Cada una de las actrices —Roth, Siciliani y Gala— aportará su propio estilo para representar las distintas facetas de una figura que marcó la historia del espectáculo argentino. La biopic promete mostrar a Moria Casán en todo su esplendor: sin filtros, sin máscaras y fiel a su leyenda.

moria-casan serie (1)