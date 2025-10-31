No se oxida: la icónica producción argentina en Netflix que sigue siendo una de las más vistas

La serie de Netflix sigue a Ricardo, interpretado por Rodrigo de la Serna, un joven de clase media, junto a sus tres amigos: El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri). Lo que los une es una antigua casona en decadencia que se convierte en su refugio y escenario de múltiples historias.