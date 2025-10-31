No se oxida: la icónica producción argentina en Netflix que sigue siendo una de las más vistas
Rodrigo de la Serna lidera esa película argentina que se convirtió en un éxito imparable en Netflix en español.
Netflix ofrece un catálogo lleno de opciones, y entre las más populares se destacan las series y películas argentinas por sus tramas atrapantes y elencos de primer nivel. Rodrigo de la Serna brilla en un drama social icónico por una escena límite: la policía casi le dispara al personaje principal.
Se trata de Okupas, serie de 2000 dirigida por Bruno Stagnaro, considerada una de las mejores producciones de la televisión argentina y del siglo XXI. La serie marcó un punto de inflexión en la ficción nacional, con un lenguaje oscuro que retrata la marginalidad de manera única.
El propio Rodrigo de la Serna recordó que, durante una escena de su primer robo, la policía lo enfrentó con armas. Okupas está disponible en Netflix desde 2020, con 11 capítulos de 40 minutos cada uno, y sigue siendo una de las series argentinas más destacadas para quienes buscan ficción intensa y realista.
De qué trata "Okupas"
Okupas se sitúa en el año 2000 y narra la historia de un grupo de jóvenes que ocupa de manera ilegal una vieja casa en Buenos Aires, mientras intenta sobrevivir en una ciudad cada vez más violenta y desafiante.
La serie de Netflix sigue a Ricardo, interpretado por Rodrigo de la Serna, un joven de clase media, junto a sus tres amigos: El Pollo (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri). Lo que los une es una antigua casona en decadencia que se convierte en su refugio y escenario de múltiples historias.
En ese espacio vivirán conflictos, aventuras y experiencias que van desde problemas con las drogas hasta la solidaridad y el cariño entre amigos. Okupas ofrece un retrato crudo y realista de la vida en casas tomadas, mostrando con detalle los desafíos y la dureza del entorno que enfrentan sus habitantes.
Reparto de "Okupas"
- Rodrigo de la Serna (Ricardo)
- Diego Alonso (El Pollo)
- Ariel Staltari (Walter)
- Franco Tirri (El Chiqui)
- Ana Calentano (Clara)
- Rosina Soto (Sofía)
- Augusto Brítez (Peralta)
- Dante Mastropierro (El Negro Pablo)
- Claudio Rissi (fletero)
- Susana Manchini
- Diana Wells
Tráiler de "Okupas"
