Netflix: la serie romántica de cuatro capítulos que causa furor en la plataforma

“Zoleka sospecha que su novio le es infiel y planea atraparlo in fraganti. Pero solo logra quedarse sin propuesta de matrimonio y una misión: reconquistarlo”, describe la sinopsis oficial.

A lo largo de estos cuatro capítulos conocemos a Zoleka, interpretada por Sivenathi Mabuya. Es una actriz que está en pareja con Kagiso (Bohang Moeko), quien está actuando un poco raro, realizando llamadas telefónicas con socios comerciales o conociendo a una mujer que, según él, es decoradora de la fiesta de quince años de su hermana. Sospechando de una posible infidelidad, Zoleka lo sigue a un viaje de trabajo.

Esta historia fue creada por Katleho Ramaphakela y Rethabile Ramaphakela. El éxito absoluto que logró en la plataforma en las últimas horas podría derivar a una nueva temporada, la cual al momento no tiene detalles confirmados.

