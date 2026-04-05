La hija de Evangelina Anderson sufrió bullying y fue golpeada en el colegio tras un Superclásico
Según el relato de la modelo, el episodio se dio en 2023 y la nena fue agredida por compañeros de clase hinchas de Boca, solo por ser hija de Demichelis.
La cara más amarga del fanatismo futbolístico en Argentina volvió a quedar expuesta tras las recientes declaraciones de Evangelina Anderson. La modelo y expareja de Martín Demichelis rompió el silencio sobre un episodio de violencia física y hostigamiento que padeció una de sus hijas en el ámbito escolar, un hecho que hasta el momento se había mantenido en la más estricta intimidad familiar.
Durante una entrevista concedida este viernes al programa televisivo LAM, Anderson recordó el complejo proceso de adaptación que atravesó su familia al regresar al país a principios de 2023. Tras una larga vida en Alemania, el retorno para acompañar el ciclo de Demichelis como director técnico de River Plate trajo consigo situaciones traumáticas vinculadas directamente a los resultados deportivos.
El incidente ocurrió en el marco del primer enfrentamiento entre River y Boca bajo la gestión de Demichelis, el 7 de mayo de 2023, cuando el conjunto "Millonario" se impuso con un gol agónico de penal. Según el relato de la modelo, el triunfo deportivo desencadenó una represalia violenta contra su hija dentro de la institución educativa a la que asistía.
“Nunca lo conté, pero una de mis hijas... en el primer Superclásico, ganó River y a mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’”, detalló Anderson ante la sorpresa de los presentes en el estudio. La modelo, madre de Bastian, Lola y Emma, prefirió resguardar la identidad específica de la niña agredida, aunque dejó claro que el ataque fue coordinado y motivado exclusivamente por el odio deportivo.
Más allá de la agresión física, Anderson puso el foco en la negligencia de las autoridades escolares, quienes no intervinieron ni notificaron a la familia sobre lo ocurrido. El descubrimiento de la situación fue inmediato pero tardío: “Cuando la voy a buscar a la escuela, no me avisó nadie lo que había sucedido. Mi hija entró llorando; la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático", relató con angustia.
El impacto emocional para la pequeña fue profundo, ya que no lograba procesar por qué se la señalaba por el trabajo de su padre. La modelo cerró su testimonio reflejando la crisis interna que este episodio de bullying provocó en el seno del hogar: “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?’. A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”.
Cabe recordar que, durante su etapa en Núñez, que se extendió hasta mediados de 2024, el actual DT del Mallorca dirigió 87 encuentros y obtuvo tres títulos. En lo que respecta a los Superclásicos, el saldo fue de dos victorias en 2023 (1-0 en el Monumental y 2-0 en La Bombonera), un empate 1-1 a principios de 2024 y una derrota 3-2 en los cuartos de final de la Copa de la Liga, disputados en Córdoba. Fue precisamente esa primera racha victoriosa la que, lamentablemente, se trasladó de las tribunas a las aulas en forma de violencia infantil.
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