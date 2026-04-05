La hija de Evangelina Anderson sufrió bullying y fue golpeada en el colegio tras un Superclásico

El impacto emocional para la pequeña fue profundo, ya que no lograba procesar por qué se la señalaba por el trabajo de su padre. La modelo cerró su testimonio reflejando la crisis interna que este episodio de bullying provocó en el seno del hogar: “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?’. A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”.

Cabe recordar que, durante su etapa en Núñez, que se extendió hasta mediados de 2024, el actual DT del Mallorca dirigió 87 encuentros y obtuvo tres títulos. En lo que respecta a los Superclásicos, el saldo fue de dos victorias en 2023 (1-0 en el Monumental y 2-0 en La Bombonera), un empate 1-1 a principios de 2024 y una derrota 3-2 en los cuartos de final de la Copa de la Liga, disputados en Córdoba. Fue precisamente esa primera racha victoriosa la que, lamentablemente, se trasladó de las tribunas a las aulas en forma de violencia infantil.