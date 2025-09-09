Nicky Jam en Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas
El ícono global del reggaetón vuelve al país en el marco de su gira “Sunshine” y promete un show cargado de hits y energía para todos sus fans.
El ícono mundial de la música urbana, Nicky Jam, anuncia su esperado regreso a Buenos Aires con un concierto que promete ser inolvidable. El lunes 8 de diciembre, el artista se presentará en Tecnópolis, reuniendo a miles de fanáticos para vivir una verdadera fiesta de reggaetón , energía y grandes éxitos.
Con una carrera que lo consolidó como uno de los referentes más influyentes del género, Nicky Jam desplegará en el escenario un repertorio cargado de hits que marcaron a toda una generación. Canciones como El Perdón, Travesuras, Hasta el Amanecer y X se sumarán a sus más recientes lanzamientos, en un espectáculo de alto impacto que combina música, luces y una puesta en escena de nivel internacional.
El show en Tecnópolis será una de las paradas más esperadas de su gira, que lo lleva a recorrer las principales ciudades de América Latina y Europa, reafirmando su vigencia como uno de los grandes nombres de la música latina.
Cómo y cuándo comprar las entradas para Nicky Jam
Las entradas para ver a Nicky Jam en Tecnópolis saldrán a la venta el próximo 11 de septiembre, a partir de las 11hs, a través de la página de Central Ticket. Además, los clientes de Banco Galicia tendrán el beneficio de 3 y 6 cuotas sin interés.
Los precios de las diferentes ubicaciones de lugar son los siguientes:
- Pullman: $70.000
- Superpullman: $110.000
- Codo A: $80.000
- Codo B: $80.000
- Platea A: $160.000
- Campo: $220.000
- VIP Exclusive NJ: $260.000
- VIP Fans NJ: $220.000
Nacido en Boston y criado en Puerto Rico, Nicky Jam es considerado uno de los pioneros del reggaetón. Con más de dos décadas de trayectoria, ha cosechado múltiples premios Billboard y Latin Grammy, además de colaboraciones con artistas de talla mundial como Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna, Enrique Iglesias y Maluma. Su historia de superación personal y profesional lo convirtió en un referente dentro y fuera de los escenarios. Actualmente supera los 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y sus videoclips acumulan miles de millones de reproducciones en YouTube.
