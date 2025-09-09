Nicky Jam en Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas

Los precios de las diferentes ubicaciones de lugar son los siguientes:

Pullman: $70.000

Superpullman: $110.000

Codo A: $80.000

Codo B: $80.000

Platea A: $160.000

Campo: $220.000

VIP Exclusive NJ: $260.000

VIP Fans NJ: $220.000

NICKY JAM anuncio

Nacido en Boston y criado en Puerto Rico, Nicky Jam es considerado uno de los pioneros del reggaetón. Con más de dos décadas de trayectoria, ha cosechado múltiples premios Billboard y Latin Grammy, además de colaboraciones con artistas de talla mundial como Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna, Enrique Iglesias y Maluma. Su historia de superación personal y profesional lo convirtió en un referente dentro y fuera de los escenarios. Actualmente supera los 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y sus videoclips acumulan miles de millones de reproducciones en YouTube.