Nico Vázquez rompió el silencio y habló de la infidelidad de Gime Accardi: qué dijo
Luego de que la actriz confirmara públicamente haber tenido una aventura con otro hombre, el actor dio la cara ante los medios.
Lo que parecía haberse calmado, erupcionó nuevamente: luego de que -hace semanas- se conociera la ruptura entre Nico Vázquez y Gime Accardi, Ángel de Brito reveló que la actriz fue infiel a su esposo y ella misma se encargó de salir a confirmarlo, aunque diferenciándose de la versión del conductor de LAM (América) respecto de que no ha sido el actor Andrés Gil el tercero en discordia.
Dado el escándalo, Nico Vázquez también sintió la necesidad de salir a hablar de lo sucedido y expresó cómo se siente luego de que la infidelidad de su ahora expareja cobrara total repercusión mediática. "Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay", deslizó al inicio el actor.
"La realidad es esa, lo que dijo Gime. Ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar, para mí sigue siendo una persona muy importante. De hecho, hoy al mediodía estuve con ella, porque fue una mañana muy movida. No voy a entrar en detalles. Sí quiero aclarar que lo que dijo fue lo que sucedió", sostuvo Nico.
Sobre su expareja, señaló: "Me parece una mujer increíble, me hubiese gustado no vivir lo que vivimos hoy. No me pregunten más nada, estoy muy nervioso y muy triste". Seguidamente, aclaró que ya no se aman "como pareja", pero sí "como personas".
"Hoy nos estamos divorciando. Siento que es lo más sano. Esto no es más que la consecuencia de un año de pelearnos", sentenció. "Cuando deja de crecer el amor y la admiración, llega un momento que sucede lo que sucede, es entendible y es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos", cerró.
Gime Accardi enfrentó a la prensa tras confirmar su infidelidad
Como era de esperarse, la prensa no dudó en ir a buscar a Gime Accardi luego de que ella misma confirmara su infidelidad a Nico Vázquez al aire de Olga. El escándalo no tardó en trascender y la actriz no tuvo más opción que enfrentar al gran número de periodistas que se acercó a averiguar más detalles de lo sucedido.
"Para mí es una vergüenza estar hablando de algo que corresponde al ámbito privado, no debería estar dando explicaciones porque las únicas explicaciones que tenía que dar eran a Nico y ya se las di, y quedó entre cuatro paredes, y quedó en algo que una pareja puede vivir en 18 años. Lamento tener que hacerlo público", se sinceró.
Y continuó: "Yo no pertenezco al Estado, a mí no me votaron, yo no le debo explicaciones a la gente de lo que hago con mi vida privada. Bastante tengo con el dolor de haberle causado dolor a mi marido y, así y todo, me perdonó, me abrazó, ya veníamos mal y fue como la gota que rebalsó el vaso, como dije en Olga".
En este sentido, aclaró: "Decido contarlo porque se habló una parte que es verdad y otra parte que no, y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados en el medio, hay familias sufriendo del otro lado y necesito aclarar eso", apuntó en relación a que Andrés Gil no es, según su palabra, la persona con la que le fue infiel a Vázquez.
La decisión de Gime Accardi que sorprendió a todos
Seguidamente, compartió una fuerte decisión que tomó para preservar su salud mental: "El hostigamiento en redes sociales es algo que vivimos hace un montón. Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana, básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento, por eso las cerré y no las leo, y no sé qué está pasando".
"Prefiero no saberlo y no leerlo por mi salud mental", señaló.
