Nico Vázquez rompió el silencio y habló de la infidelidad de Gime Accardi: qué dijo

nico vazquez sobre infidelidad de gime accardi

Gime Accardi enfrentó a la prensa tras confirmar su infidelidad

Como era de esperarse, la prensa no dudó en ir a buscar a Gime Accardi luego de que ella misma confirmara su infidelidad a Nico Vázquez al aire de Olga. El escándalo no tardó en trascender y la actriz no tuvo más opción que enfrentar al gran número de periodistas que se acercó a averiguar más detalles de lo sucedido.

"Para mí es una vergüenza estar hablando de algo que corresponde al ámbito privado, no debería estar dando explicaciones porque las únicas explicaciones que tenía que dar eran a Nico y ya se las di, y quedó entre cuatro paredes, y quedó en algo que una pareja puede vivir en 18 años. Lamento tener que hacerlo público", se sinceró.

Y continuó: "Yo no pertenezco al Estado, a mí no me votaron, yo no le debo explicaciones a la gente de lo que hago con mi vida privada. Bastante tengo con el dolor de haberle causado dolor a mi marido y, así y todo, me perdonó, me abrazó, ya veníamos mal y fue como la gota que rebalsó el vaso, como dije en Olga".

En este sentido, aclaró: "Decido contarlo porque se habló una parte que es verdad y otra parte que no, y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados en el medio, hay familias sufriendo del otro lado y necesito aclarar eso", apuntó en relación a que Andrés Gil no es, según su palabra, la persona con la que le fue infiel a Vázquez.

La decisión de Gime Accardi que sorprendió a todos

Seguidamente, compartió una fuerte decisión que tomó para preservar su salud mental: "El hostigamiento en redes sociales es algo que vivimos hace un montón. Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana, básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento, por eso las cerré y no las leo, y no sé qué está pasando".

"Prefiero no saberlo y no leerlo por mi salud mental", señaló.

accardi sobre su infidelidad a nico vázquez