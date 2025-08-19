El video de Gime Accardi y Andrés Gil que se viralizó e incrementó los rumores tras el escándalo
La confesión de la actriz respecto a su infidelidad hacia Nico Vázquez no hizo más que destapar una olla de especulaciones. Mirá.
Luego de que Gime Accardi confirmara haberle sido infiel a Nico Vázquez -su pareja durante 18 años-, los rumores y las especulaciones no tardaron en desatarse: diversas fuentes vincularon a la actriz con su compañero de elenco en "En otras palabras", Andrés Gil.
Aunque el actor se encargó de desmentir estas versiones, un video que se viralizó en redes sociales en las últimas horas sugiere que entre ambos había más que una relación laboral o, al menos, eso es lo que señalan los internautas.
En el clip, se ve a Gime muy cerca de Andrés, mientras éste es consultado sobre cómo es trabajar con ella en una obra teatral que relata una historia de amor, cuando el director de la misma es ni más ni menos que Nico Vázquez, por entonces pareja de la artista.
Tras bromear con que son una "trieja", Gil admitió que, al principio, fue algo "incómodo", dado que su pareja en escena era la mujer del director de la obra, por lo que las escenas románticas fueron complejas en un inicio.
Lo cierto es que este video no hizo más que aumentar las especulaciones en torno a que este actor sería el tercero en discordia, incluso luego de que él mismo se encargó de desmentirlo. En este sentido, hay quienes aseguran que la "tensión sexual" entre ambos es innegable.
El fuerte descargo de Andrés Gil, supuesto amante de Gime Accardi
El actor y compañero de Accardi en la obra "En otras palabras", salió al cruce de los rumores que lo vinculan a ella en su cuenta de Instagram.
"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duelo que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento", comenzó indicando.
Y agregó: "Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquiera cosa, gracias".
