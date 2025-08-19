El video de Gime Accardi y Andrés Gil que se viralizó e incrementó los rumores tras el escándalo

El fuerte descargo de Andrés Gil, supuesto amante de Gime Accardi

El actor y compañero de Accardi en la obra "En otras palabras", salió al cruce de los rumores que lo vinculan a ella en su cuenta de Instagram.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duelo que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento", comenzó indicando.

Y agregó: "Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquiera cosa, gracias".

descargo andrés gil