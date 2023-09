Nicolás Cabré, otra vez estaría jugando a dos puntas: "Les hace creer..."

Y, agregó: "En destacadas de su Instagram encontrás un montón de fotos con Nico, en junio cuando estuvo haciendo 'Como me duele una mujer', estuvo en el escenario. Lo acompañó a su gira en el Sur, lo fue a ver al teatro. Ahora están juntos en Mendoza", explicó Varela.

VOLVIÓ EL DEPREDADOR: Nicolás Cabré, la historia se repite... ¿juega a dos puntas?

"Él supuestamente iba a llevar a otra mujer, que ahora vamos a contar. Un hotel muy favorito de Nicolás, que me cuentan que van siempre. Todo lo sube Arianna, y esto da cuenta de que están juntos", agregó la panelista

"Y en el camino quedó Mercedes Villador, que él la conoció en México, y empezaron una relación. Y yo dije 'bueno, se habrán separado', pero no, porque ella en junio, yo vi en sus historias de Instagram, y que también lo tiene guardado en destacadas, estuvo acá en Argentina. Y lo que me cuentan es que estuvo con Nicolás Cabré. En junio esta chica tiene las mismas imágenes con él. Entonces, ¿estuvo Nicolás jugando a dos puntas?", contó la periodista.

Lejos de terminar ahí, Paulo siguió con su relato: "Me cuentan algunos amigos, que tenemos en común, que él le decía que era la mujer de su vida. Yo digo cómo engancha a todas, y dicen que él les hace creer el cuento de hadas, y que él no le gustaba que Mercedes publique nada. Y la retaba cuando publicaba algo. Obviamente ya no están más juntos, porque cuando apareció todo esto, explotó todo".

Rodrigo Lussich, entonces, opinó: "La chica lo vino a ver acá, no la deja mostrar nada en Instagram y la otra muestra todo, eso no se hace".