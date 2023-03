Noelia Marzol fue criticada por un video de sus hijos dándose un beso: su descargo

noelia marzol beso hijos

“Ese beso mi hijo lo hizo desde el amor más puro, no puedo creer que piensen que esté mal”, lanzó Noelia atónita por algunos de los mensajes que recibió. “No me gustó que los vean desde el lugar de adultos, me pareció un montón. ¿Qué se les pasó por la cabeza cuando vieron el video? Me parece que tienen la cabeza podrida”, expresó ella sin filtros y dejando en claro que lo único que quiso transmitir con esa publicación fue el amor entre sus pequeños hijos.

Y concluyó: “Yo soy la mamá, y decido yo. Hubiera sido diferente si un adulto le daba un beso en la boca a mi hijo. ¿Pero a la hermana, teniendo 1 año y 2 meses?”. Por último, señaló: “Prefiero que se amen y no que se priven de demostrar cariño”.