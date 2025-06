Nuevo escándalo de Yuyito González: se enojó con Fernanda Iglesias tras ser consultada por Javier Milei

yuyito gonzalez

Este jueves, Fernanda Iglesias comenzó su abordaje con cautela: "Estoy esperando a Yuyito otra vez, no tuve que correr por suerte, justo está viniendo, ¿cómo estás?". La respuesta de Yuyito fue concisa pero tajante: "Excelente, no sabía que ayer estabas en vivo, hoy lo aclaré en mi programa, no voy a hablar del pasado". Sin embargo, Iglesias insistió, haciendo referencia a declaraciones anteriores de González: "Queremos saber, estuviste de novia con presidente y dijiste que viste cosas que no te habían gustado". La reacción de Yuyito fue inmediata y contundente: "No, no voy a hablar. Estoy abierta al amor, no hablo más del pasado, mi futuro viene espectacular. ¡Qué estupideces que dicen!".

Acto seguido, Yuyito González regresó a su camarín, dejando a Iglesias esperando afuera. Pero la situación no terminó allí. En un momento, mientras la panelista seguía relatando la interna con Milei al aire, González salió de su camarín y, visiblemente enojada, lanzó una dura advertencia: "Lo desubicada que sos, es insólita, chicos última vez, no los atiendo más, decís barbaridades, estupideces, olvidate, no existis más para mí". Este explosivo cruce deja claro que la relación entre ambas periodistas ha llegado a un punto crítico, con Yuyito González manifestando su hartazgo ante las preguntas sobre su pasado sentimental.