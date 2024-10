Nuevos detalles de la muerte de la Tota Santillán: cómo inició el fuego que terminó con su vida

“El ígneo se produce por haber tomado contacto tanto con el cuerpo de la víctima como sus prendas con un elemento portante de llama libre, no establecido. Si bien en la escena se hallaron tanto fósforos como encendedor chispero, no es posible determinar si el origen del incendio fue causado por negligencia de la víctima o con el propósito de auto infringirse daño”, explica el documento.

Los investigadores creen que el sábado por la tarde el presentador habría vertido el líquido inflamable sobre su cuerpo y de prendió fuego, y movió hasta el living, dónde la policía encontró el cuerpo el domingo por la noche, cuando ingresó a la vivienda, ubicada en Gobernador Luis García y Tucumán, de la localidad bonaerense de Castelar. El sillón estaba carbonizado y aseguran que el fuego se autoextinguió.

tota santillan La autopsia a la Tota Santillán reveló detalles sobre las causas de su muerte

De acuerdo al testimonio de familiares y amigos, la Tota Santillán estaba pasando por un momento muy complicado emocionalmente, y que ya había intentado quitarse la vida en otro momento: “Amistades manifiestan que era bipolar, y se encontraba muy depresivo, por problemas económicos y por la condena que había recibo por causa de género”, cita el texto policial.

El último mensaje de la Tota Santillán a su hija

La hija mayor del mediático dio una entrevista exclusiva con Socios del espectáculo y reveló la última conversación que mantuvo con su papá.

“¿Cuál fue el último mensaje que recibiste de tu viejo? ¿Lo tenés en el celular?”, le preguntó el notero. Luego, la mujer mostró la nota de voz de La Tota. “Papá te ama, ¿sabés? Te amo con toda el alma hija, saludos a mi nieta”, se lo escucha decir.

“Martina, Santino, los quiero. Los amo. Cuidate hija, después hacemos una videollamada si querés”, se escucha que dice el animador.

hija Tota Santillan

“Todos los días me despertaba a la mañana con un ‘te amo, hola mi amor’. Tener que escucharlo solamente en un mensaje... Si me llegan a robar el celular me muero. Para mí va a ser muy difícil no tenerlo”, expresó la hija de La Tota en su entrevista con el ciclo de espectáculos.