Oasis confirmó las fechas en las que tocará en Argentina

El anuncio -que incluye fechas en Brasil y Chile- marca las primeras presentaciones de la banda en América del Sur en 16 años, tras un éxito sin precedentes de entradas agotadas en el Reino Unido, Irlanda, América del Norte y Australia.

Embed - Oasis on Instagram: "ARGENTINA “Gente de la gran nación de la Argentina. Oasis viene al River Plate. Estén ahí.” Regístrense para el sorteo de la preventa (link en la bio). La pre-venta será el martes 12 de noviembre. La venta general es el miércoles 13 de noviembre a las 12pm hora local. #OasisLive25" View this post on Instagram A post shared by Oasis (@oasis)

Desde inicios de los ‘90, Oasis encabezó una verdadera revolución musical que colocó el britpop en lo más alto a escala mundial. Con himnos como “Wonderwall,” “Live Forever” y “Champagne Supernova” entre sus 22 singles consecutivos en el top diez, marcaron el sonido de toda una época. Los hitos de la banda son impresionantes: 70 millones de álbumes vendidos, una colección interminable de premios, récords como el de álbum más vendido en una semana en Inglaterra con Definitely Maybe (1994), y del álbum de venta más rápido con Be Here Now (1997), la huella de Oasis sobre la música es incalculable.

Cómo y cuándo comprar las entradas para Oasis en Argentina

Debido a la demanda anticipada de entradas, habrá una preventa para fans antes de que la gira salga a la venta la próxima semana. La inscripción para la preventa ya está abierta en oasisinet.com hasta el miércoles 6 de noviembre a las 11:00 horas. La venta general de entradas comenzará el miércoles 13 de noviembre a las 12:00 horas y estará disponible únicamente en allaccess.com.ar.

La gira comenzará en Reino Unido natal el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff, a la que le seguirán 12 fechas en el país. Entre agosto y septiembre harán paradas por Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y México y regresarán a Inglaterra para hacer dos shows en el emblemático Wembley Stadium.

En octubre y comienzos de noviembre será el turno de los cinco shows en Australia, lo que dará paso a la etapa latinoamericana del tour, donde no solo visitarán Argentina, sino que también darán increíbles e inolvidables shows en Brasil (en el Estadio MorumBIS) y Chile (en el Estadio Nacional).

Oasis