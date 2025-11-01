Operaron por segunda vez a Reina Reech: qué le pasó

La actriz y exvedette atraviesa ahora una etapa de recuperación en su hogar, acompañada por su familia y bajo control médico. Su entorno confirmó que se encuentra de buen ánimo y con una evolución favorable.

Reina Reech fue víctima de un hacker

Reina Reech quedó involucrada en una estafa millonaria después de que su WhatsApp fuera hackeado. Los delincuentes usaron su cuenta para intentar engañar a sus contactos.

El periodista Ángel de Brito compartió en su cuenta de Twitter el mensaje que los hackers empezaron a difundir desde el número de la artista: "Buenas, consulta solamente necesito cambiar 5500 USD Blue a $1350 pero estaría necesitando los pesos vía transferencia. Si te interesa o sabes de alguien, me avisas".

El entorno familiar de Reech, especialmente su hija Juana Repetto, se mostró atento y activo ante la situación, utilizando las plataformas digitales para mantener informados a los contactos y tranquilizar a quienes siguen de cerca la evolución de la salud de la bailarina.

En medio de este proceso de recuperación, la familia busca dejar atrás un episodio de tensión: el hackeo de la cuenta de WhatsApp de Reina Reech. Juana Repetto alertó públicamente sobre el incidente. A través de sus historias, advirtió a amigos y conocidos sobre la situación: “Quería avisarles a todos aquellos contactos de mi madre que le han hackeado el teléfono y están pidiendo dinero, porque me están escribiendo todos”.

La influencer insistió en la importancia de no responder a mensajes sospechosos y explicó que su madre, imposibilitada de usar el teléfono, intentaba resolver el problema junto a su hermano. “Ojo que le han hackedo a mi mamá el WhatsApp y andan pidiendo dinero. Atención a todos los conocidos y conocidas”, remarcó, subrayando la frecuencia de este tipo de ataques y la necesidad de estar alerta.

La propia Reina Reech también se pronunció en redes sociales para agradecer la preocupación y los avisos recibidos, e informó que ya estaba trabajando para solucionar el inconveniente. La artista pidió a sus contactos que desestimen y bloqueen cualquier mensaje que solicite dinero en su nombre, reforzando la advertencia sobre los riesgos de estafas digitales que afectan incluso a figuras públicas.