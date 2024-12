¿Oriana Sabatini embarazada? El detalle en una foto que los fanáticos no dejaron pasar

oriana-sabatini-rumores-embarazo.jpg

Además, llamó la atención una publicación en la cual se la ve posando de tal manera que no se ve su panza con un look muy particular: bufanda con un toque verde y un escudo con la figura de una serpiente que es el símbolo de Slytherin, la famosa casa de Hogwarts en la saga de Harry Potter.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 6,7 millones de personas, Oriana compartió un mensaje que decía: “Así voy a pasar esta y cada una de las próximas navidades”. Sin embargo, lo que parecía una simple publicación festiva provocó una ola de especulaciones entre sus seguidores.

Embed - ORIANA on Instagram: "asi voy a pasar esta y cada una de las proximas navidades " View this post on Instagram A post shared by ORIANA (@orianasabatini)

Muchos fanáticos comenzaron a comentar sobre la posible llegada de un bebé, basándose en su elección de vestimenta. La especulación se intensificó cuando, en otra foto, Oriana aparecía junto a su padre, nuevamente con una camiseta holgada que, según algunos, no era propia de su estilo habitual.

Entre los comentarios que invadieron sus publicaciones navideñas, se podían leer mensajes como: “Verde es para quedar embarazada”; “hay bebé”; “estás embarazada, confírmalo”; y “está embarazada, se nota la carita”. Estos comentarios generaron una gran repercusión, dejando a muchos con la duda sobre si la joven cantante y actriz estaba o no esperando un hijo.