Oriana Sabatini metió la pata y confirmó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
La cantante habló sin filtros en LAM sobre la reconciliación de la artista pop con el futbolista y, sin querer, terminó confirmando lo que sería la gran boda del espectáculo.
La historia de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siempre estuvo en el centro de la escena. Desde que comenzaron a salir, las cámaras los siguieron a todos lados, atravesaron rumores de crisis, separaciones y hasta terceras en discordia. Sin embargo, con la misma fuerza con la que estallaron los rumores de distanciamiento, ahora volvió a instalarse la idea de que ambos decidieron apostar otra vez al amor.
Y esta vez, el detalle lo dio nada menos que Oriana Sabatini, amiga cercana de la pareja y flamante esposa de Paulo Dybala. Durante una entrevista al aire en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, la notera lanzó sin rodeos: “Se reconciliaron dos amigos de ustedes, Tini y De Paul”.
Frente a esa frase, Oriana no dudó y disparó una respuesta que dejó a todos con la boca abierta: “¡Sí! Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”. Una afirmación que no solo confirma que el vínculo entre la cantante y el futbolista del Inter Miami está otra vez en pie, sino que, además, habilita a pensar en algo mucho más grande: la boda que sus fanáticos ya esperan con ansias.
Cuando la cronista le preguntó directamente por el casamiento de Tini y Rodrigo, Oriana fue todavía más contundente y dejó entrever la cercanía del evento: “Cada vez que me invitan a un casamiento, yo estoy feliz de la vida. Amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”. Una frase que se viralizó de inmediato en redes sociales y que muchos interpretaron como una confirmación indirecta de la ceremonia más esperada.
La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini fue más allá, incluso sugiriendo posibles regalos para el gran día: “A veces es lindo, para los amigos que te importan, regalar las alianzas, la corbata, el traje o la bata. Algo con lo que te puedan tener presente”. En ese sentido, sus palabras alimentaron todavía más las versiones de que la unión civil o religiosa entre la estrella pop y el campeón del mundo sería inminente, quizá incluso antes de lo que el público imagina.
El romance de Tini y De Paul siempre generó repercusión, no solo por la exposición mediática de ambos, sino también porque atravesó uno de los momentos más convulsionados de la vida del futbolista, justo cuando se consagraba campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar. Tras varios vaivenes, viajes compartidos y silencios que parecían definitivos, hoy la pareja vuelve a ser noticia.
