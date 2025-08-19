Oriana Sabatini metió la pata y confirmó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini fue más allá, incluso sugiriendo posibles regalos para el gran día: “A veces es lindo, para los amigos que te importan, regalar las alianzas, la corbata, el traje o la bata. Algo con lo que te puedan tener presente”. En ese sentido, sus palabras alimentaron todavía más las versiones de que la unión civil o religiosa entre la estrella pop y el campeón del mundo sería inminente, quizá incluso antes de lo que el público imagina.