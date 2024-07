El posteo de Oriana Sabatini a horas de su boda: "Me caso hoy LRPM"

Embed ME CASO HOOOOOY LRPMMMMMMMMMMMMM HSJSLDNS DBSKSIDKSNDNDKDLDN — ORIANA (@orisabatini) July 20, 2024

Para la ocasión, la novia llevará un vestido diseñado por Dolce & Gabbana. Aunque se trata de una marca sumamente exclusiva, la elección estuvo relacionada con la confianza de Oriana en la firma italiana. “Ori es muy sencilla, es muy tranqui. Se lo quiso hacer con alguien que ellos frecuentan y bueno, confiaron en ese diseñador”, aseguró Cathy Fulop al ser consultada sobre el modelo que su hija llevará en su boda. Por su parte, ella lucirá un diseño de Gino Bogani.

Con 300 invitados, entre los que se encontrarán familiares y amigos, la organización del evento estuvo a cargo de Claudia Villafañe. Los invitados están citados a las cuatro de la tarde para formar parte de la emotiva ceremonia religiosa. Según trascendió, el sacerdote que los casará será el mismo que unió a Cathy Fulop y Ova Sabatini en matrimonio.

Quiénes son los invitados al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Siendo considerado uno de los eventos del año, el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala estará repleto de personalidades de la farándula y el fútbol. Además de cantantes y actores famosos, asistirán algunos jugadores de la Selección argentina campeona en la Copa América 2024.

“Hasta ahora confirmaron los Di María -ellos van, cumplen, son perfectos-, Enzo Fernández con la mujer, Cuti Romero con la mujer, (Giovanni) Lo Celso con la mujer, los Paredes y Rodrigo De Paul”, informó Yanina Latorre al aire de LAM (América).

Una de las grandes ausentes será Gabriela Sabatini, tía de Oriana. La extenista decidió no asistir al evento y destapó una fuerte interna familiar. “No me gusta esto, pero entiendo cómo es y sabía que iba a pasar, obviamente. De verdad no quiero hablar del tema, pero sí les voy a decir que (Gaby Sabatini) no va a venir. Para mí es un tema muy triste y quiero estar enfocado en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverán a ser como eran”, confirmó Ova Sabatini en Socios del espectáculo (eltrece).