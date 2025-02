Ozzy Osbourne anunció que se reúne con Black Sabbath después de 20 años

El evento, titulado Back to the Beginning (Vuelta a los orígenes), contará con un set solista de Osbourne antes de que se sume a sus excompañeros Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward en el escenario. Además, el festival incluirá presentaciones de gigantes del metal como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax y Mastodon, junto con una decena de artistas adicionales. “Qué bendición poder hacer esto con la gente que amo. Birmingham es la verdadera casa del metal”, destacó Osbourne en su mensaje.

El anuncio oficial del show fue encabezado esta mañana por Sharon Osbourne, esposa y mánager del frontman, junto al guitarrista Tony Iommi, en el mismo estadio del Aston Villa. Black Sabbath nació en Birmingham a fines de los años 60 y marcó un antes y un después en la historia del metal, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo. En 2017, la banda se despidió con un concierto final en el que participaron Osbourne, Iommi y Butler, aunque sin Ward en la batería.

Las entradas saldrán a la venta el 14 de febrero a las 10:00 GMT en Livenation.co.uk, ticketmaster.co.uk y tickets.AVFC.co.uk. Todo lo recaudado será destinado, en partes iguales, a diferentes organizaciones benéficas de Birmingham.

Osbourne, quien en 2020 reveló que padece párkinson, dejó de girar en 2023 tras someterse a una cirugía en la columna. Pese a esto, el evento promete ser un hito en la historia del género. Según el director musical del festival, Tom Morello, Back to the Beginning será “el show de heavy metal más grande de todos los tiempos”.